المبعوث الأميركي إلى سوريا: الحوار بين دمشق وتل أبيب انطلق

وطنا اليوم:كشف المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، عن انطلاق الحوار بين دمشق وإسرائيل، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إحداث تحول جذري في الموقف اللبناني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، اليوم الإثنين، عقب اجتماعه بالرئيس اللبناني وعدد من المسؤولين، حيث تناول اللقاء مسألة نزع سلاح “حزب الله” وسبل فتح قنوات حوار مع إسرائيل.

ووصف باراك لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين بأنها “مهمة وناجحة بشكل مذهل”، مشيراً إلى رضاه عن ردّ لبنان على مطالب الولايات المتحدة بشأن نزع سلاح “حزب الله”، واعتبر أن الرد اللبناني جاء “ضمن النطاق” الذي تسعى واشنطن لتحقيقه.

وشدد باراك على أن “الدولة اللبنانية هي الجهة المخوّلة بالتعامل مع “حزب الله” كونه حزباً سياسياً”، مضيفاً أن الحزب بحاجة إلى أن يشعر بأن له “مستقبلاً في النظام اللبناني”.

وفيما يتعلق بالتوترات القائمة على الحدود الجنوبية، أكد المبعوث الأميركي أن إسرائيل، رغم الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، “ترغب في تحقيق السلام مع لبنان”، لافتاً إلى أن بلاده تعمل على بلورة خطة شاملة لمستقبل لبنان في ظل انعدام الثقة بين إسرائيل و”حزب الله”.