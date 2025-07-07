أشغال العقبة تنجز مشاريعها للعام الحالي بنسبة 100%

وطنا اليوم:ثمن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، جهود مديرية أشغال العقبة، على جهودهم الكبيرة في إنجاز مشاريع الطرق لموازنة اللامركزية للعام 2025 بنسبة 100 بالمئة.

وقال أبو السمن، إن سرعة إنجاز المشاريع وإنهاء الأعمال ضمن المدد التعاقدية، يعزز ثقة المواطن بأداء المؤسسة ويوفر الوقت والجهد الكافي للبدء بدراسة مشاريع العام المقبل ويمنح عملية التخطيط مدة كافية، بما يسهم بالنهاية في تجويد الأعمال وتسريع تقديم الخدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن مديرية أشغال العقبة، أنجزت مشروع توسعة وصيانة طريق الديسة – الطويسة، ومشروع توسعة مدخل الديسة، ومشروع صيانة مدخل العقبة، بالإضافة لمشروع صيانة طريق وادي عربة الرئيسي وطريق قريقرة.

يذكر أن الوزارة، عكفت منذ منتصف 2023، على وضع خطة عمل لإقرار وطرح وإنجاز مشاريع مجالس المحافظات “اللامركزية”، بحيث يتم إنجاز المشاريع قبل انتهاء السنة المالية من كل عام، وضمان عدم فوات منفعة مجالس المحافظات من الموازنات المخصصة لها، حيث أن انتهاء السنة المالية دون إنجاز المشاريع يعني إعادة المخصصات المرصودة إلى الخزينة، الأمر الذي تسبب في سنوات سابقة في تراكم المديونية على مجالس المحافظات.