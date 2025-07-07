انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية 70 قرشا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاثنين، 70 قرشا وفقا للتسعيرة اليومية لنقابة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 67.10 دينارا، مقابل 64.90 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 76.90 و59.70 و45.30 دينارا، على التوالي.