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انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية 70 قرشا

7 يوليو 2025
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية 70 قرشا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاثنين، 70 قرشا وفقا للتسعيرة اليومية لنقابة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 67.10 دينارا، مقابل 64.90 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 76.90 و59.70 و45.30 دينارا، على التوالي.


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