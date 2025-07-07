ديرانية: طلب قوي على الدينار لارتفاع حوالات المغتربين

وطنا اليوم:يشهد الدينار الاردني طلبا قويا خلال الفترة الحالية مدفوعا بارتفاع حوالات المغتربين العاملين في الخارج وفق ما أكده أمين سر جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية.

ولفت ديرانية في تصريح إلى أن الدينار الاردني يشهد طلبا قويا مدفوعا بارتفاع حوالات المغتربين وزيادة النشاط السياحي. وبين ديرانية أن توقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية انعكست على القطاع السياحي الأمر الذي انعكس بارتفاع الطلب على الدينار الاردني.

وذكر أن الطلب على العملات العربية والأجنبية يشهد هدوءاً ملحوظاً باستثناء العملات للدول التي تكون مقصداً سياحياً. وسجل الجنيه الإسترليني الجمعة ارتفاعاً أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبية، وفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية. وبلغ سعر صرف الإسترليني 1.3652 دولار، بزيادة نسبتها 06,0 بالمئة، فيما جرى تداوله أمام اليورو عند 1.1591 يورو، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.09 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط الخميس، وقلصت مكاسبها التي حققتها في الجلسة الماضية، وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب الأميركي، بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة مفاجئة في مخزونات أكبر مستهلك للخام في العالم