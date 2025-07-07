تشكيل اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات (أسماء)

وطنا اليوم:قرَّر وزير الإدارة المحلية وليد المصري، استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية، تشكيل لجان مؤقَّتة لمجالس البلديات والمحافظات لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأحد، حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.

كما شكّل مجلس الوزراء لجنة أمانة عمّان الكبرى برئاسة يوسف الشواربة، إلى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد.

وتشكَّلت اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات على النحو الآتي:

العاصمة

بلدية ناعور

رئيس لجنة البلدية: ماهر توفيق العدوان

أعضاء البلدية:

1. مدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة.

2. مدير زراعة ناعور.

3. مدير مكتب اشغال لواء ناعور.

4. مدير تسجيل اراضي ناعور.

5. مدير مكتب احوال ناعور.

6. رئيس ديوان متصرفية لواء ناعور.

بلدية حسبان

رئيس لجنة البلدية: حسان عبدالهادي العلي

اعضاء البلدية:

1. مدير ادارة الطرق/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

2. مدير عمل لواء ناعور.

3. المهندس رأفت موسى الصوافين/ مؤسسة التدريب المهني.

4. السيدة وجدان احمد العفيشات/ قطاع المرأة.

بلدية الجيزة

رئيس لجنة البلدية: مراد ظاهر السلطان

اعضاء البلدية:

1. مدير الشؤون البلدية لواء الجيزة.

2. مدير زراعة لواء الجيزة

3. مدير مكتب اشغال لواء الجيزة.

4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة العاصمة.

5. مدير مكتب الاحوال والجوازات/ الجيرة.

6. السيد مراد مسند المهيرات/ وزار ة الزراعة.

بلدية الموقر

رئيس لجنة البلدية: غازي محمد الرقاد

اعضاء البلدية:

1. مدير تربية لواء الموقر.

2. مدير زراعة لواء الموقر.

3. مدير تسجيل اراضي الموقر.

4. مدير مكتب اشغال لواء الموقر.

5. مدير مكتب الاحوال والجوازات الموقر.

6. رئيس ديوان متصرفية الموقر.

بلدية ام الرصاص

رئيس لجنة البلدية: عادل عبدالكريم الجنادبة

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب احوال ام الرصاص.

2. رئيس مركز صحي ام الرصاص.

3. المهندس شادي احمد الجبور/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. المهندسة بتول نيازي ياسين/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية ام البساتين

رئيس لجنة البلدية: عمار هاني نفش

اعضاء البلدية:

1. مدير التربية والتعليم لواء ناعور.

2. السيد جميل جميل عبدالرحمن/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

3. المهندسة لانا محمود الفالح/ امانة عمان.

4. المهندس مهند عبدالله الدعجة/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية سحاب

رئيس لجنة البلدية: عياده محمد الحسبان

اعضاء البلدية:

1. مدير دراسات الطرق/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

2. مدير التربية والتعليم لواء سحاب.

3. مدير مكتب الاحوال والجوازات سحاب.

4. مدير مكتب عمل سحاب.

5. رئيس ديوان متصرفية لواء سحاب.

6. السيد عبدالرحمن أحمد عادل الطهاروة/ قطاع الشباب.

بلدية العامرية

رئيس لجنة البلدية: عبدالله عبدالكريم فليح المطيرين

اعضاء البلدية:

1. مدير اوقاف لواء الجيزة.

2. رئيس مركز صحي ضبعة.

3. مدير مدرسة ضبعة الثانوية للبنين.

4. المهندسة ميس عاطف الجبور/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية رجم الشامي

رئيس لجنة البلدية: فارس مسلم ابو قاعود

اعضاء البلدية:

1. رئيس مركز صحي رجم الشامي.

2. المهندسة نورة الخريشا/ مديرية زراعة لواء الموقر.

3. المهندس محمد عبدالله الفايز/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. شادي ابراهيم يوسف العبادي.

إربد

بلدية اربد الكبرى

رئيس لجنة البلدية: عماد محمد جبر العزام

اعضاء البلدية:

1. مدير شركة كهرباء اربد.

2. مدير تسجيل اراضي اربد.

3. مدير مياه اربد.

4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد.

5. مدير مديرية بيئة محافظة اربد.

6. رئيس جمعية مستثمرين مدينة الحسن الصناعية.

7. المهندس ” محمد جمال ” علي مجاهد.

8. الدكتورة ندى عبدالرؤوف الراوبدة.

9. المهندسة كفى صالح الردايدة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

10. السيدة سارة بلال خسرو / ممثل عن فئة الشباب.

بلدية الرمثا

رئيس لجنة البلدية: جمال نايف ابو عبيد

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اشغال الرمثا.

2. مدير الشؤون البلدية/ لواء الرمثا.

3. مدير الضمان الاجتماعي/ اربد.

4. مدير التربية والتعليم/ الرمثا.

5. مدير تسجيل اراضي الرمثا.

6. مدير بنك تنمية المدن والقرى/ فرع اربد.

7. المهندس احمد فواز الخصاونة.

8. السيدة اسراء اكرم عبدالكريم فردوس/ قطاع الشباب.

بلدية بني عبيد

رئيس لجنة البلدية: علاء الدين محمد العبابنة

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اشغال بني عبيد.

2. المهندس عاطف البطاينة.

3. المهندس زكريا علي بني هاني/ وزارة الادارة المحلية.

4. السيدة فاطمة يوسف عبدالله علي.

5. المهندس ادريس حسين الشياب/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

6. السيدة ليلاس الدلقموني/قطاع نسائي.

7. السيد حمزة نزيه داود طاشمان.

8. المهندسة صفاء نبيل احمد المومني/ قطاع الشباب.

بلدية معاذ بن جبل

رئيس لجنة البلدية: معتصم احمد العمري

اعضا ء البلدية:

1. مدير ة مدرسة المنشية الثانوية الشاملة للبنات.

2. المهندس ابراهيم محمود البشايرة/ وزارة الادارة المحلية.

3. المهندس احمد منصور محمود الحموري/ قطاع الشباب.

4. بلال محمد عبدالعزيز الزعبي/ وزارة السياحة والاثار.

بلدية دير ابي سعيد

رئيس لجنة البلدية: مازن عبدالله غوانمة

اعضاء البلدية:

1. مدير الشؤون البلدية لواء الكورة.

2. مدير اوقاف لواء الكورة.

3. مدير تربية لواء الكورة.

4. مديرة مركز الكورة الشامل للتربية الخاصة.

5. السيد يوسف حسن الزعبي.

6. السيدة دينا زهير محمود الرشدان/ قطاع الشباب.

بلدية المزار

رئيس لجنة البلدية: مهدي انور نصيرات

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اشغال المزار الشمالي.

2. مدير تسجيل اراضي المزار الشمالي.

3. مدير الشؤون البلدية/ المزار الشمالي.

4. زهور محمود عوض الشرمان/ قطاع الشباب.

بلدية اليرموك

رئيس لجنة بلدية: فايز محمود شعبان

اعضاء البلدية:

1. مدير التربية والتعليم لواء بني كنانة.

2. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء بني كنانة.

3. المهندس صخر عبيدات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. المهندسة ثروة محمود ملكاوي/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية سهل حوران

رئيس لجنة البلدية: وليد محمد القرعان

اعضاء البلدية:

1. رئيس مركز صحي الشجرة.

2. المهندسة الاء هزاع نصيرات/ وزارة الاشغال العامة.

3. المهندس سامر محمود عبيدات/ وزارة الادارة المحلية.

4. السيد عمر علي ابراهيم الشبول/ قطاع الشباب

بلدية غرب اربد

رئيس لجنة البلدية: محمد علي القضاة

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب احوال وجوازات/ غرب اربد.

2. المهندس عمر الطبيشات مدير مديرية بريد اقليم الشمال.

3. المهندس ضياءالدين هايل خفاجة/ وزارة الادارة المحلية.

4. المهندسة ابتكار القرعان/ بنك تنمية المدن والقرى.

بلدية رابية الكورة

رئيس لجنة البلدية: ايمان احمد فطيمات

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب الاحوال المدنية/ لواء الكورة.

2. مدير مديرية زراعة لواء الكورة.

3. مديرة مدرسة سموع الثانوية للبنات.

4. المهندس بلال سليمان فرغل/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية برقش

رئيس لجنة البلدية: كثيب عبدالله الغزاوي

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اثار لواء الكورة.

2. مدير مكتب اشغال لواء الكورة.

3. مدير مديرية مياه لواء الكورة.

4. المهندسة شذى عبدالمجيد الخصاونة/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية الشعلة

رئيس لجنة البلدية: علا جمعة النعسان

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب الضمان الاجتماعي/ بني كنانة.

2. مدير صندوق المعونة الوطنية لواء بني كنانة.

3. المهندس عبدالله نايف العبيدات/ وزارة الادارة المحلية.

4. أمل محمود سلامة الغوانمة/ قطاع شباب.

بلدية الكفارات

رئيس لجنة البلدية: محمد هايل الزعبي

اعضاء البلدية:

1. مدير اوقاف لواء بني كنانة.

2. مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ لواء بني كنانة.

3. المهندسة ليندا نجيب الماضي/ وزارة الادارة المحلية.

4. المهندس محمد راكز حمادنة/ قطاع الشباب.

بلدية الوسطية

رئيس لجنة البلدية: فتحي الحمود الخصاونة

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اشغال الوسطية.

2. السيد عمار محمد الرجوب/ الضمان الاجتماعي – اربد.

3. المهندسة لبنى عبدالله عبيد/ وزارة الادارة المحلية.

4. السيدة نوار هايل احمد العلاونة/ قطاع الشباب.

بلدية الطيبة

رئيس لجنة البلدية: ثابت عبدالمجيد الشريدة

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اشغال الطيبة.

2. مدير الشؤون البلدية/ لوائي الطيبة والوسطية.

3. مدير تسجيل اراضي الطيبة.

4. السيدة هيا حسني الشرع/ قطاع الشباب.

بلدية شرحبيل بن حسنة

رئيس لجنة البلدية: امجد احمد الديات

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب عمل الشونة الشمالية.

2. المهندسة ساجدة يونس ابو صهيون/ وزارة الادارة المحلية.

3. المهندس عبدالسلام برهم قبلان/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. المهندس احمد ابراهيم ماجد الدخيل/ قطاع الشباب.

بلدية طبقة فحل

رئيس لجنة البلدية: حمزة محمد المومني

اعضاء البلدية:

1. مدير مياه الاغوار الشمالية.

2. المهندسة منار تركي ردايدة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

3. مروان احمد ابو جهين/ وزارة الادارة المحلية.

4. سماح محمد سعد خلف/ قطاع الشباب.

السرو

رئيس لجنة البلدية: معاوية حسين الخزاعلة

اعضاء البلدية:

1. مدير تسجيل اراضي بني كنانة.

2. مديرة مدرسة حاتم الثانوية للبنات.

3. المهندسة صباح هشام الرشدان/ وزارة الادارة المحلية.

4. السيدة فتون جعفر عبيدات/ قطاع الشباب

بلدية خالد بن الوليد

رئيس لجنة البلدية: راوية امين الغرايبة

اعضاء البلدية:

1. رئيس قسم زوار ام قيس.

2. السيد خالد محمد المصري.

3. المهندسة اسيل ونس حداد/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. السيدة هديل حمزة علي مريان/ قطاع الشباب.

الزرقاء

بلدية الزرقاء

رئيس لجنة البلدية: خالد حسين الخشمان

اعضاء البلدية:

1. مدير التربية والتعليم/ الزرقاء المنطقة الاولى.

2. مدير تسجيل اراضي الزرقاء.

3. مدير سياحة الزرقاء.

4. مدير الصناعة والتجارة والتموين/ الزرقاء.

5. مدير بيئة محافظة الزرقاء.

6. الدكتورة زين زهير خلف العبادي.

7. المهندس جواد محمد محمود/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

8. السيد ليث اكرم العزة/ قطاع الشباب.

بلدية الرصيفة

رئيس لجنة البلدية: حسام ممدوح النجداوي

اعضاء البلدية:

1- مدير اشغال محافظة الزرقاء.

2- مدير التربية والتعليم لواء الرصيفة.

3- مدير الشؤون البلدية لمحافظة الزرقاء.

4- مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ الرصيفة.

5- مدير الضمان الاجتماعي لمحافظة الزرقاء.

6- مدير بنك تنمية المدن والقرى/ الزرقاء.

7- الاء محمد مسلم الطحان/ قطاع الشباب.

8- السيد ابراهيم حسين محمد دردس/ اصحاب الهمم.

بلدية الهاشمية

رئيس لجنة البلدية: حسين قاسم بولاد

اعضاء البلدية:

1- مدير التربية والتعليم/ الزرقاء المنطقة الثانية.

2- مدير عمل محافظة الزرقاء.

3- مدير مكتب الاحوال المدنية والجوازات/ الهاشمية.

4- المهندسة رشا سليمان بني عيسى/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

5- المهندسة شيرين خالد رشيد/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية بيرين

رئيس لجنة البلدية: احمد عبدالمجيد الفراهيد

اعضاء البلدية:

1. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الزرقاء.

2. مدير معهد التدريب المهني/ الزرقاء.

3. المهندسة تغريد ناجي المعايطة/ وزارة الادارة المحلية.

4. المهندسة دلال اسماعيل الشديفات/ وزارة الادارة المحلية.

5. رئيس ديوان مديرية الشؤون البلدية لمحافظة الزرقاء.

6. بسام الحراحشة/ بنك تنمية المدن والقرى – فرع الزرقاء.

بلدية الظليل

رئيس لجنة البلدية: باسل سالم البواليز

اعضاء البلدية:

1- مدير مكتب اشغال الظليل.

2-مدير مياه الظليل.

3- رئيس مركز صحي الظليل الشامل.

4- زينب مأمون مصطفى الحاج/ قطاع الشباب.

بلدية الحلابات

رئيس لجنة البلدية: كمال نوفل عطا

اعضاء البلدية:

1. مدير اثار الزرقاء.

2. مدير مكتب التنمية الاجتماعية/ الظليل.

3. المهندسة مرام احمد الخلايلة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. مدير مدرسة الحلابات الغربي الثانوية المختلطة.

بلدية الازرق

رئيس لجنة البلدية: خالد عبدالله البلوي

اعضاء البلدية:

1- مدير زراعة الأزرق .

2- مدير مكتب اشغال الازرق.

3- مدير مكتب اثار الازرق.

4- المهندسة الاء خالد خالد/ وزارة الادارة المحلية.

البلقاء

بلدية السلط الكبرى

رئيس لجنة البلدية: نائب محافظ البلقاء

اعضاء البلدية:

1. مدير شباب محافظة البلقاء.

2. مدير زراعة محافظة البلقاء.

3. مدير اشغال محافظة البلقاء.

4. مدير الاقراض الزراعي/ السلط.

5. مدير الصناعة والتجارة والتموين/ محافظة البلقاء.

6. مدير اثار السلط.

7. السيد ليث ايوب الحداد.

8. السيد نجد عمر النجداوي/ مركز ايداع الاوراق المالية.

9. المهندسة رونق صالح العبداللات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

10. السيدة نور جعفر عبدالحميد الحياصات/ فئة الشباب.

بلدية عين الباشا

رئيس لجنة البلدية: خالد زعل الطراونة

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اشغال لواء عين الباشا.

2. مدير مديرية الشؤون البلدية/ لواء عين الباشا.

3. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة البلقاء.

4. مدير صندوق المعونة الوطنية/ السلط.

5. مدير بنك تنمية المدن والقرى/ فرع السلط.

6. السيدة دعاء احمد سليمان الحجاحجة/ قطاع نسائي.

7. السيد مالك عبدالرحمن طه الخصاونة.

8. السيد غيث عبدالرزاق عبدالحليم داود./ قطاع الشباب.

بلدية دير علا

رئيس مجلس بلدية: رائد عادل العزب

اعضاء البلدية:

1. مدير زراعة وادي الاردن/ دير علا.

2. مدير الشؤون البلدية/ لواء دير علا.

3. مدير مديرية تربية لواء دير علا.

4. مدير مكتب اشغال دير علا .

5. مدير مديرية بيئة وادي الاردن.

6. السيد اوس محمد صالح العسود/ فئة الشباب.

بلدية الشونة الوسطى

رئيس لجنة البلدية: فوزي محمد العلوان

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اشغال الشونة الجنوبية.

2. مدير الاقراض الزراعي/ لواء الشونة الجنوبية.

3. مدير زراعة لواء الشونة الجنوبية.

4. مدير مديرية الشؤون البلدية/ الشونة الجنوبية.

5. مدير مديرية التربية والتعليم/ لواء الشونة الجنوبية.

6. السيدة نور علي عايد العدوان/ قطاع نسائي.

بلدية ماحص

رئيس لجنة البلدية: عروبة محمد العوامرة

اعضاء البلدية:

1. مدير زراعة لواء ماحص والفحيص.

2. مدير مكتب بريد ماحص والفحيص.

3. رئيس مركز صحي ماحص.

4. المهندس حمزة محمد الدرباشي/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية الفحيص

رئيس لجنة البلدية: عماد احمد الحياري

اعضاء البلدية:

1- مدير سياحة البلقاء.

2- مدير مكتب اشغال لواء ماحص والفحيص.

3- مدير مياه ماحص والفحيص.

4- المهندسة ميس محمود العناسوة/ وزارة الادارة المحلية.

5- السيدة سمر كامل الداوود/ قطاع نسائي.

6- السيد غانم فضيان السلمان.

بلدية العارضة

رئيس لجنة البلدية: خالدة عبدالهادي الخليفات

اعضاء البلدية:

1. مديرة مدرسة بيوضة الشرقية الثانوية المختلطة.

2. السيد وائل فهيد ابو خروب.

3. المهندسة سميحة محمد الخرابشة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. السيدة مقبولة المفلح/ مديرية صحة البلقاء.

بلدية سويمة

رئيس لجنة البلدية: يعقوب محمد العدوان

اعضاء البلدية:

1. مدير التنمية الاجتماعية/ الشونة الجنوبية .

2. المهندس احمد صلاح العدوان/ سلطة وادي الاردن.

3. المهندسة منار جميل بعقوب/ وزارة الادارة المحلية.

4. مدير مالية الشونة الجنوبية.

بلدية معدي

رئيس لجنة البلدية: امل نادر الريحاني

اعضاء البلدية:

1. مدير التنمية الاجتماعية/ دير علا.

2. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء الاغوار الوسطى.

3. المهندسة الاء داود الصبيحي/ وزارة الادارة المحلية.

4. المهندس خالد محمود الخريسات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

الطفيلة

بلدية الطفيلة الكبرى

رئيس لجنة البلدية: محمد عبدالعزيز الكريمين

اعضاء البلدية:

1. مدير اشغال محافظ الطفيلة.

2. مدير شباب محافظة الطفيلة.

3. مدير مياه محافظة الطفيلة.

4. مدير بنك تنمية المدن والقرى فرع الطفيلة.

5. مدير تسجيل اراضي الطفيلة.

6. مدير صندوق المعونة الوطنية فرع الطفيلة.

7. المهندسة ساجدة القطاطشة/ وزارة الادارة المحلية.

8. معمر محمد سلامة القوابعة/ قطاع الشباب.

بلدية بصيرا

رئيس لجنة البلدية: نسرين محمد الربعي

اعضاء المجلس:

1. مدير سياحة محافظ الطفيلة.

2. مدير تسجيل اراضي لواء بصيرا.

3. المهندسة هديل عبدالمجيد المرايات/ وزارة الادارة المحلية.

4. السيد عماد عبدالله همام ابو همام/ قطاع الشباب.

بلدية الحسا

رئيس لجنة البلدية: جواد فضل العطيوي

اعضاء البلدية:

1. مدير اثار محافظة الطفيلة.

2. مدير مكتب اشغال لواء الحسا.

3. الدكتور محمد عايد الهدايات.

4. المهندس يحيى محمد يحيى المحاسنة/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية القادسية

رئيس لجنة البلدية: سعد فايز الجازي

اعضاء البلدية:

1. مدير التنمية الاجتماعية / محافظة الطفيلة.

2. السيد عرفات محمد الحجاج/ بنك تنمية المدن والقرى – الطفيلة.

3. المهندسة اسماء صلاح الجرايشة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. السيد راشد هارون علي الخوالدة/ قطاع الشباب.

العقبة

بلدية قريقرة وفينان

رئيس لجنة البلدية: حسام احمد الكيال

اعضاء البلدية:

1. رئيس مركز صحي قريقرة وفينان.

2. مدير ة مدرسة قريقرة وفينان الثانوية للبنات.

3. مدير مدرسة فينان الاساسية المختلطة.

4. المهندسة اسماء محمد عثمان نداف/ وزارة الادارة المحلية

بلدية حوض الديسة:

رئيس لجنة البلدية: مرجي محمد المراعية

اعضاء البلدية:

1. مدير الشؤون البلدية لمحافظة العقبة.

2. رئيس مركز صحي الديسة.

3. راشد سلامة علي الزوايدة/ قطاع الشباب.

4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة محافظة العقبة.

بلدية القويرة

رئيس لجنة البلدية: سميح محمد ابو عامرية

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اشغال لواء القويرة.

2. مدير بنك تنمية المدن والقرى/ العقبة.

3. جواهر علي حميد الخضيرات/ قطاع الشباب.

4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء القويرة.

بلدية وادي عربة

رئيس لجنة البلدية: جمال محمود عبيدات

اعضاء البلدية:

1. مدير التنمية الاجتماعية/ وادي عربة.

2. المهندس بلال فرحان العوران/ وزارة الادارة المحلية.

3. مديرة مدرسة الريشة الثانوية للبنات.

4. عبدالله صباح محسن السعيديين/ قطاع الشباب.

بلدية قطر ورحمة

رئيس لجنة البلدية: رباب كمال الكباريتي

اعضاء البلدية:

1. رئيس مركز صحي رحمة.

2. المهندسة سما خالد الحسنات/ وزارة الادارة المحلية.

3. مديرة مدرسة رحمة الثانوية للبنات.

4. الدكتورة رنين فريج الدراوشة/ قطاع نسائي.

الكرك

بلدية الكرك الكبرى

رئيس لجنة البلدية: محمد علي المناصير

اعضاء البلدية:

1. مدير الشؤون البلدية لمحافظة الكرك.

2. مدير اشغال محافظة الكرك.

3. مدير تسجيل اراضي الكرك.

4. مدير سياحة الكرك.

5. مدير اثار محافظة الكرك.

6. السيد حكمت محمود عايد الطراونة.

7. السيدة رابعة عبدالسلام سليم المجالي/ اصحاب الهمم.

8. السيدة ميسون المبيضين/ مقرر تجمع لجان المرأة – الكرك.

9. الدكتورة منار ماجد مدانات/ قطاع نسائي.

10. تقوى فراس علي العثامين/ قطاع الشباب.

بلدية الاغوار الجنوبية

رئيس لجنة البلدية: عبدالحميد سالم المعايطة

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اشغال لواء الاغوار الجنوبية.

2. المهندس منتصر محمد المناصير/ سلطة وادي الاردن.

3. مدير مياه الاغوار الجنوبية.

4. مدير زراعة الاغوار الجنوبية.

5. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء الاغوار الجنوبية.

بلدية مؤتة والمزار

رئيس لجنة البلدية: عبدالله فلاح العبادله

اعضاء البلدية:

1-مدير الشؤون البلدية لواء المزار الجنوبي.

2-مدير مكتب اشغال لواء المزار الجنوبي.

3-مدير تسجيل اراضي المزار الجنوبي.

4-السيدة خديجة محمد حسين النوايسة/ قطاع نسائي.

5. السيد يزن عيد احمد المعايطة/ قطاع الشباب.

بلدية عي

رئيس لجنة البلدية: قاسم زعل المراغية

اعضاء البلدية:

1-مدير مكتب اشغال لواء عي.

2-مدير احوال وجوازات عي.

3-مدير مكتب التنمية الاجتماعية/ عي.

4-المهندسة فاتن محمد بديرات/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية شيحان

رئيس لجنة البلدية: بهجت عبدالعزيز الرواشدة

اعضاء البلدية:

1- مدير الشؤون البلدية/ لواء القصر.

2- مدير مكتب اشغال القصر.

3- مدير مكتب الاحوال المدنية/ لواء القصر.

4- مدير الضمان الاجتماعي/ محافظة الكرك.

بلدية طلال:

رئيس لجنة البلدية: رائد سليم الخطاطبة

اعضاء البلدية:

1- مدير التربية والتعليم/ لواء القصر.

2- مدير مياه لواء القصر.

3- مدير ثقافة محافظة الكرك.

4- المهندسة اميرة عبدالمجيد الضمور/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية عبدالله بن رواحة

رئيس لجنة البلدية: مدير اشغال الكرك

اعضاء البلدية:

1-مدير مكتب اشغال لواء فقوع.

2-مدير الاقراض الزراعي/ محافظة الكرك.

3-مدير زراعة لواء فقوع.

4-المهندس يوسف سالم العصيات/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية مؤاب

رئيس لجنة البلدية: ابراهيم محمد سليمان المجالي

اعضاء البلدية:

1-مدير مياه لواء المزار الجنوبي.

2- مدير التربية والتعليم/ لواء المزار الجنوبي.

3- المهندسة سلسبيلا جميل الحباشنة/ وزارة الادارة المحلية.

4- عبدالله جبر سليم الطراونة/ قطاع الشباب.

بلدية السلطاني

رئيس لجنة البلدية: باسم احمد المبيضين

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب اشغال السلطاني.

2. رئيس مركز صحي السلطاني.

3. مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ القطرانة.

4. مدير ة مدرسة السلطاني الثانوية للبنات.

بلدية القطرانة:

رئيس لجنة البلدية: رسمي سلامة الطراونة

اعضاء البلدية:

1. مدير زراعة لواء القطرانة.

2. مدير مكتب احوال وجوازات القطرانة.

3. رئيس مركز صحي القطرانة.

4. مدير ة مدرسة القطرانة الثانوية للبنات.

بلدية غور المزرعة

رئيس لجنة البلدية: ماهر عودة العكشة

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب نسجيل اراضي الاغوار الجنوبية.

2. مدير الاقراض الزراعي/ فرع الاغوار الجنوبية.

3. السيد رائد الصعوب/ سلطة وادي الاردن.

4. رئيس ديوان قضاء غور المزرعة.

المفرق

بلدية المفرق الكبرى

رئيس لجنة البلدية: محمد خلف الفايز

اعضاء البلدية:

1. مدير تسجيل اراضي محافظة المفرق.

2. مدير اوقاف محافظة المفرق.

3. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ المفرق.

4. مدير صندوق المعونة الوطنية/ محافظة المفرق.

5. المهندسة رغد عمر صالح/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

6. الدكتورة عالية خلف مكازي/ القطاع النسائي.

7. السيد طلال عثمان بصبوص.

8. السيد محمد يونس صبيح الخوالدة/ قطاع الشباب.

بلدية رحاب

رئيس لجنة البلدية: لينا محمد الزعبي

اعضاء البلدية:

1. مدير اشغال محافظة المفرق.

2. مدير سياحة محافظة المفرق.

3. مدير مؤسسة الاقراض الزراعي/ محافظة المفرق.

4. مدير زراعة / المفرق.

بلدية الباسلية

رئيس لجنة البلدية: بشير عودة الخوالدة

اعضاء البلدية:

1. مدير شباب محافظة المفرق.

2. رئيس مركز صحي فاع.

3. المهندسة غدير شاهر الخزاعلة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. المهندس ماهر توفيق مريان/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية الرويشد:

رئيس لجنة البلدية: متصرف لواء الرويشد

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب مياه الرويشد.

2. مدير مكتب بريد الرويشد.

3. مدير مكتب اشغال الرويشد

4. مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ الرويشد.

بلدية الامير حسين بن عبدالله:

رئيس لجنة البلدية: ماهر حلمي ابو سويلم

اعضاء البلدية:

1. مدير بريد المفرق.

2. مديرة مدرسة الفحيلية الاساسية المختلطة.

3. المهندس فايز موسى ابراهيم/ وزارة الادارة المحلية.

4. المهندس رغد عمر صالح/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

بلدية الصفاوي

رئيس لجنة البلدية: متصرف لواء البادية الشمالية الشرقية

اعضاء البلدية:

1. مدير مياه البادية الشمالية.

2. رئيس مركز صحي الصفاوي.

3. رئيس ديوان متصرفية لواء البادية الشمالية الشرقية.

4. المهندس عاطف شلاش المساعيد/ وزارة الاشغال العامة والإسكان

بلدية الخالدية

رئيس لجنة البلدية: جميل محمد المشاقبة

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب الاحوال المدنية/ الخالدية.

2. رئيس مركز البحوث الزراعية/ الخالدية.

3. مدير ة مدرسة الخالدية الثانوية للبنات.

4. المهندس عبدالرحمن خلف سالم/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

بلدية حوشا

رئيس لجنة البلدية: ابراهيم محمد الصقار

اعضاء البلدية:

1. المهندس قتيبة فرحان ابو عويضة.

2. المهندسة حليمة شايش محمد/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

3. المهندس احمد محمد الخزاعلة/ وزارة الادراة المحلية.

4. السيدة بيداء عبدالناصر سعود القاضي/ قطاع الشباب.

بلدية الزعتري والمنشية

رئيس لجنة البلدية: جمال خلف السرحان

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب التنمية الاجتماعية لمحافظة المفرق.

2. رئيس مركز صحي الزعتري.

3. مديرة مدرسة الزعتري الثانوية للبنات.

4. المهندس نرجس محمد العموش/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية بلعما

رئيس لجنة البلدية: ينال مأمون حاؤبش

اعضاء البلدية:

1. مدير زراعة بلعما.

2. مدير مكتب الاحوال المدنية/ بلعما

3. مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ بلعما.

4. المهندس مجدي عمر الشديفات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

بلدية السرحان

رئيس لجنة البلدية: كساب سليمان العيسى

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب الاحوال المدنية/ السرحان.

2. مديرة مدرسة السرحان الثانوية للبنات.

3. المهندسة رحمة ابراهيم موسى/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. اماني محمد خليف السرحان/ قطاع الشباب.

بلدية الصالحية ونايفة

رئيس لجنة البلدية: عبير محمد الحجايا

اعضاء البلدية:

1. مدير تربية البادية الشمالية الشرقية.

2. مدير مكتب اشغال البادية الشمالية الشرقية.

3. مدير مكتب احوال وجوازات/ البادية الشمالية الشرقية.

4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء البادية.

بلدية صبحا والدفيانة

رئيس لجنة البلدية: مدير قضاء صبحا

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب احوال صبحا.

2. مدير مكتب بريد صبحا.

3. مدير مدرسة الدفيانة الثانوية للذكور.

4. المهندس احسان محمد عدينات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

بلدية دير الكهف

رئيس لجنة البدية: مدير قضاء دير الكهف

اعضاء البلدية:

1. مدير مكتب التنمية الاجتماعية/ دير الكهف.

2. مدير مكتب احوال دير الكهف.

3. رئيس المركز الصحي الشامل/ دير الكهف.

4. المهندسة فريال فرحان البالي/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

بلدية ام الجمال

رئيس لجنة البلدية: محمد خليل ابو عليم

اعضاء البلدية:

1. مدير الشؤون البلدية/ لواء البادية الشمالية.

2. مدير اثار المفرق.

3. رئيس ديوان قضاء ام الجمال.

4. المهندسة ربى محمد عقل/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

بلدية بني هاشم

رئيس لجنة البلدية: خالد جزاع السرحان

اعضاء البلدية:

1. مدير زراعة لواء البادية الشمالية.

2. مدير مدرسة البشرية الثانوية للبنين.

3. مدير ة مدرسة حمراء السحيم الثانوية للبنات.

4. المهندسة ساجدة عيد سالم/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

بلدية ام القطين والمكيفتة

رئيس لجنة البلدية: طالب منصور الشريدة

اعضاء البلدية:

1. مدير تسجيل اراضي البادية الشمالية.

2. مدير مكتب اشغال البادية الشمالية الشرقية.

3. رئيس مركز صحي ام القطين.

4. مديرة مدرسة المكيفتة الثانوية للبنات.

بلدية منشية بني حسن

رئيس لجنة البلدية: محمد سليمان السرور

اعضاء البلدية:

1. رئيس ديوان قضاء منشية بني حسن.

2. رئيس مركز صحي منشية بني حسن

3. المهندسة عروب فلاح العباس/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. السيد مؤيد قصي حمدان الرشود/ قطاع الشباب.

جرش

بلدية جرش الكبرى

رئيس لجنة البلدية: محمد سليمان بني ياسين

اعضاء البلدية:

1. مدير اشغال محافظة جرش.

2. مدير سياحة محافظة جرش.

3. مدير الشؤون البلدية لمحافظة جرش.

4. مدير ثقافة محافظة جرش.

5. مدير تسجيل اراضي جرش

6. مدير اثار محافظة جرش.

7. حازم نزار سليمان عياصرة/ قطاع الشباب.

8. السيدة عاليه محمد قاسم الرواشدة/ قطاع نسائي.

بلدية المعراض

رئيس لجنة البلدية: محمود الطاهر الخوالدة

اعضاء البلدية:

1. مدير زراعة لواء المعراض.

2. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش.

3. الدكتورة ابتسام عيسى العتوم/ مستشفى جرش الحكومي.

4. المهندسة اسماء محمد فريحات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

5. المهندسة مؤمنات خالد بني مصطفى/ وزارة الادارة المحلية.

6. مدير مدرسة باب عمان الثانوية للبنين.

بلدية باب عمان

رئيس لجنة البلدية: معاذ فهد جرن

اعضاء البلدية:

1. مدير البيئة لمحافظة جرش.

2. مدير شباب محافظة جرش.

3. المهندس خالد علي العتوم/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. المهندس مجاهد محمد العسولي/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية برما

رئيس لجنة البلدية: مدير قضاء برما

اعضاء البلدية:

1. مدير مياه محافظة جرش.

2. مدير الضمان الاجتماعي/ جرش.

3. مدير مكتب بريد برما.

4. المهندس عدي عاطف القواسمة/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية النسيم

رئيس لجنة البلدية: قاسم محمد علي المصري

اعضاء البلدية:

1. الدكتور هاني الحراحشة/ معهد الادارة العامة.

2. المهندسة بيان ماجد الزبون/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

3. المهندس احمد حسين الصمادي/ وزارة الادارة المحلية

4. السيد سعد محمد فليح النواصرة/ قطاع شباب.

عجلون

بلدية عجلون الكبرى

رئيس لجنة البلدية: محمد علي البشابشة

اعضاء البلدية:

1. مدير اشغال عجلون.

2. مدير مياه عجلون.

3. مدير سياحة عجلون.

4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة عجلون.

5. المهندس نور الدين محمود الخطيب/ وزارة الادارة المحلية.

6. المهندس سليمان ميخائيل الربضي.

7. محمد سالم مفلح القضاة.

8. نسيبة احمد محمد الصمادي/ قطاع الشباب.

بلدية كفرنجة

رئيس لجنة البلدية: اسماعيل حسين العرود

اعضاء البلدية:

1- مدير مكتب اشغال لواء كفرنجة.

2-مدير شباب محافظة عجلون.

3-مدير زراعة عجلون.

4-مدير مكتب التنمية الاجتماعية / كفرنجة.

5. مدير الضمان الاجتماعي/ فرع عجلون.

6. بكر عبداللطيف المومني/ بنك تنمية المدن والقرى- فرع عجلون.

بلدية الجنيد

رئيس لجنة البلدية: احمد علي قوقزة

اعضاء البلدية:

1. مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون.

2. مدير ثقافة محافظة عجلون.

3. مدير معهد التدريب المهني عجلون.

4. المهندسة جهينة فواز البطارسة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

بلدية الشفا

رئيس لجنة البلدية: باسمة احمد العموش

اعضاء البلدية:

1. مدير تسجيل اراضي عجلون.

2. مديرة مدرسة الهاشمية الثانوية للبنات.

3. المهندس حمزة بسام الشويات/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4. رئيس ديوان محافظة عجلون.

بلدية العيون

رئيس لجنة البلدية: زهير عبدالفتاح ابو زعرور

اعضاء البلدية:

1. مدير اوقاف محافظة عجلون.

2. مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية/ عجلون.

3. السيد عادل علي ابراهيم السواعي/ مديرية زراعة عجلون.

4. مديرة مدرسة باعون الثانوية للبنات.

مادبا

بلدية مادبا الكبرى

رئيس لجنة البلدية: هيثم توفيق جوينات

اعضاء البلدية:

1. مدير اشغال محافظة مادبا.

2. مدير مديرية الشؤون البلدية لمحافظة مادبا.

3. مدير سياحة محافظة مادبا.

4. مدير اثار محافظة مادبا.

5. مدير تسجيل اراضي محافظة مادبا.

6. مدير ثقافة محاقظة مادبا.

7. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ محافظة مادبا.

8. انس سليمان راجي الحلايبة/ قطاع الشباب.

بلدية ذيبان

رئيس لجنة البلدية: عطاالله عواد الغرير

اعضاء البلدية:

1. مدير الشؤون البلدية/ لواء ذيبان.

2. مدير مكتب اشغال لواء ذيبان.

3. مدير تسجيل اراضي ذيبان.

4. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء ذيبان.

5. المهندسة فداء محمد جميل/ وزارة الادارة المحلية.

6. المهندسة لانا متري الحمارنة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

بلدية لب ومليح

رئيس لجنة البلدية: جهاد موسى المسانده

اعضاء البلدية:

1. مدير الضمان الاجتماعي/ مادبا.

2. مدير بنك تنمية المدن والقرى/ فرع مادبا.

3. المهندس اسامة لطفي حامد/ وزارة الادارة المحلية.

4. محمود رياض منيزل الفقهاء/ قطاع الشباب.

بلدية جبل بني حميدة

رئيس لجنة البلدية: عروبة غصاب عويس

اعضاء البلدية:

1. مدير التربية والتعليم/ مادبا.

2. مدير مكتب التنمية الاجتماعية/ جبل بني حميدة.

3. مدير صندوق المعونة الوطنية/ مادبا.

4. المهندس باسم اعبيد الشوابكة/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية جرينة

رئيس لجنة البلدية: عاطف عوده الرواحنة

اعضاء البلدية:

1. مدير احوال وجوازات مادبا.

2. مدير مجلس خدمات مادبا – ماعين – حسبان – مليح.

3. المهندسة ساجدة حسن ابو شويمة/ وزارة الادارة المحلية.

4. المهندس احمد عبدالله الزن/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

معان

بلدية معان الكبرى

رئيس لجنة البلدية: نائب محافظ معان

اعضاء البلدية:

1. مدير اشغال محافظة معان.

2. مدير الشؤون البلدية لمحافظة معان.

3. رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة معان.

4. مدير تسجيل اراضي معان.

5. مدير شباب محافظة معان.

6. مدير مالية محافظة معان.

7. السيد راكان عبدالله موسى الرواد/ قطاع الشباب.

8. السيدة دعاء ابراهيم سليمان الشويخ/ قطاع نسائي.

بلدية الحسينية

رئيس لجنة البلدية: المهندس عبدالمنعم يونس ابو هلالة

اعضاء البلدية:

1-مدير مكتب اشغال لواء الحسينية.

2- مدير مكتب احوال وجوازات لواء الحسينية.

3- مدير مكتب التنمية الاجتماعية لواء الحسينية.

4- مدير مياه لواء الحسينية.

5- مدير زراعة لواء الحسينية.

6- المهندس عمر محمد المصبحيين/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية الشراه

رئيس لجنة البلدية: محمد هارون الحمادين

اعضاء البلدية:

1- مدير بيئة محافظة معان.

2-مديرة مدرسة المريغة الثانوية للبنات.

3-المهندسة ايات احمد ابوهلالة/ وزارة الادارة المحلية.

4-سالم علي عوض ابو نوير / قطاع الشباب.

بلدية الاشعري

رئيس لجنة البلدية: عبدالله داود الطوره

اعضاء البلدية:

1-مدير اثار محافظة معان.

2-مدير مؤسسة التدريب المهني/ معان

3-المهندسة نسرين مصطفى الخشمان/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4-نوف الشايش صالح الجازي/ قطاع الشباب.

بلدية الشوبك

رئيس لجنة البلدية: محمد حرب النعيمات

اعضاء البلدية:

1-مدير مكتب اشغال لواء الشوبك.

2-مدير تسجيل اراضي الشوبك.

3-مدير مكتب احوال وجوازات الشوبك.

4-مدير مديرية التنمية الاجتماعية/ الشوبك.

5. رئيس مجلس الخدمات المشتركة/ لواء الشوبك.

6. المهندس علاء عاطف الطويسي/ وزارة الادارة المحلية.

بلدية ايل

رئيس لجنة البلدية: ابراهيم عبدالله كريشان

اعضاء البلدية:

1-مدير الصناعة والتجارة والتموين/ محافظة معان.

2-مدير صندوق المعونة الوطنية فرع ايل.

3-المهندسة سارة هاني الرواد/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4-السيد مصعب حسين سليمان النعيمات/ قطاع الشباب.

بلدية الجفر

رئيس لجنة البلدية: مدير قضاء الجفر

اعضاء البلدية:

1-مدير مكتب احوال وجوازات الجفر.

2-مديرة مدرسة صفية بنت حي الاساسية.

3-المهندس زيد موسى عبدالغني/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.

4-بشار جمال محمد ابوتايه/ قطاع الشباب.

وتاليا تشكيلة مجالس المحافظات:

مجلس محافظة العاصمة

1. غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب

2. الاتحاد العام للمزارعين سهم صالح الفايز

3. نقابة الأطباء الدكتور صدام احمد شناق

4. نقابة المهندسين الزراعين حسن احمد الصمادي

5. نقابة المهندسين الأردنيين م. مالك علون

6. مؤسسة اعمار سحاب محمود احمد محمد المحارمة

7. تجمع لجان المرأة ربى المطارنة

8. اتحاد الجمعيات الخيرية بركات محمد بركات

9. نقابة المحاميين جهاد حسين الرقاد

10. قطاع الشباب هبة محمد عبدالكريم الربيحات

11. ممثل عن المجتمع المحلي سلام فخري الطوال

12. ممثل عن المجتمع المحلي اشرف محمد غازي شابسوغ`

13. ممثل عن المجتمع المدني تيسير عويد الدبوبي

مجلس محافظة اربد

1. الاتحاد العام للمزارعين/ فرع اربد عدي بسام حمد الخصاونة

2. نقابة الاطباء/ فرع اربد الدكتور رامي العمري

3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع اربد بشار عدنان الطلاق

4. غرفة تجارة اربد محمود احمد الرشدان

5. غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع

6. نقابة المهندسين/فرع اربد محمود فلاح الربابعة

7. مؤسسة اعمار اربد منذر البطاينة

8. تجمع لجان المرأة (اربد) ياسمين محمد فلاح الزعبي

9. اتحاد الجمعيات الخيرية صلاح محمد يوسف الزعبي

10. نقابة المحاميين/ فرع اربد محمد بني حمد

11. رئيس غرفة الصناعة هاني ابو حسان

12. ممثل عن المجتمع المحلي المهندس شريف الدحابرة

13. قطاع الشباب سناء فالح ابراهيم عبابنة

14. قطاع الشباب عامر سامح ابو دلو

15. المهندس عبدالله محمد بني هاني

مجلس محافظة الزرقاء

1. الاتحاد العام للمزارعين/ ضيف الله القلاب

2. نقابة الاطباء/ فرع الزرقاء الدكتور ماهر يونس

3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع الزرقاء فراس محمد سالم الحراحشة

4. غرفة تجارة الزرقاء حسن سعدالدين شريم

5. نقابة المهندسين / فرع الزرقاء جمال عبدالله أبو عيد

6. تجمع لجاة المرأة حياة مبارك الزواهرة

7. اتحاد الجمعيات الخيرية عمر يوسف الجراح

8. نقابة المحاميين سامر حمدان

9. قطاع الشباب ابراهيم غازي ابو سمحان

10. ممثل عن المجتمع المحلي سهيل عيسى سلمان زريقات

11. اصحاب الهمم مارينا خالد حسن العفير

مجلس محافظة المفرق

1. الاتحاد العام للمزارعين عودة سليمان عودة السرور

2. نقابة الاطباء/ فرع المفرق الدكتور امجد علي الشديفات

3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع المفرق فراس محمد سالم الحراحشة

4. غرفة تجارة المفرق الدكتور خيرو رشيد المشاقبة

5. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع المفرق مجدي احمد سليمان العموش

6. إتحاد الجمعيات الخيرية علي خلف خليف العظامات

7. نقابة المحاميين فرع المفرق صايل الزبيدي

8. قطاع الشباب شهد حمدان راشد الشديفات

مجلس محافظة جرش

1. الاتحاد العام للمزارعين حسين عبدالله ابو العدس

2. نقابة الاطباء/ فرع جرش الدكتور جهاد دعدره

3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع جرش اشرف عطا ابراهيم الديري

4. غرفة تجارة جرش الدكتور محمد علي العتوم

5. نقابة المهندسين / فرع جرش خلدون علي الزريقات

6. مؤسسة اعمار جرش زياد الربيع

7. إتحاد الجمعيات الخيرية احمد علي القادري

8. نقابة المحاميين فرع جرش هيام ابو غزالة

9. قطاع الشباب الدكتور عبدالله مروان عادل الزعبي

مجلس محافظة عجلون

1. الاتحاد العام للمزارعين منيب محمد الصمادي

2. نقابة الاطباء/ فرع عجلون الدكتور أغر سالم سلمان الربضي

3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع عجلون معاوية موسى مزيد عناب

4. نقابة المهندسين / فرع عجلون ليث عيسى احمد الصمادي

5. غرفة تجارة عجلون محمد حمد محمود البعول

6. مؤسسة اعمار عجلون صهيب محمد علي شحادة القضاة

7. إتحاد الجمعيات الخيرية ملكي محمد بني عطا

8. نقابة المحاميين فرع عجلون باسل الرشايده

9. قطاع الشباب ماريا زهير شحادة حداد

مجلس محافظة مأدبا

1. الاتحاد العام للمزارعين عايد كساب الشخانبة

2. نقابة الاطباء/ فرع مادبا الدكتور مروان المعايعة

3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع مادبا موسى هليل البريزات

4. غرفة تجارة مادبا حسام محمد عودة

5. نقابة المهندسين/ مادبا سالم حدادين

6. مؤسسة اعمار مادبا موسى حنا البجالي

7. تجمع لجان المرأة مادبا اكازية حمود المعايعة

8. إتحاد الجمعيات الخيرية ممدوح نزال الحيصة

9. نقابة المحاميين فرع مادبا رئيس فرعية مادبا

10. ابراهيم الرواحنة

11. عرين وديع كرادشة

مجلس محافظة البلقاء

1. الاتحاد العام للمزارعين نبيل بشير الفرحات

2. نقابة الاطباء/ فرع البلقاء الدكتور ناصر عبدالهادي السعايدة

3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع البلقاء حمدالله حسين ابو السمن

4. غرفة تجارة السلط سعيد بزبز الحياري

5. نقابة المهندسين / فرع السلط م. عبدالمحسن الخرابشة

6. مؤسسة اعمار السلط خلدون احمد خريسات

7. اتحاد الجمعيات الخيرية رعد عبدالحافظ صالح ابو حمود

8. نقابة المحاميين براق الحياري

9. غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان

10. قطاع الشباب اسراء محمود عبدالكريم الزعبي

11. ممثل عن المجتمع المحلي زياد عواد السمردلي

12. ممثل عن المجتمع المحلي د.مقبولة محمد المفلح

مجلس محافظة الكرك

1. الاتحاد العام للمزارعين عصمت دليوان المجالي

2. نقابة الاطباء/ فرع الكرك الدكتور عمر أمين الطراونة

3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع الكرك زياد عبدالمهدي المعايطة

4. غرفة تجارة الكرك ممدوح فرحان القرالة

5. نقابة المهندسين / فرع الكرك العنود عبدالمجيد مسلم الصرايرة

6. مؤسسة اعمار الكرك حسام احمد حسين الكركي

7. إتحاد الجمعيات الخيرية معن ابراهيم الشمايلة

8. نقابة المحاميين فرع الكرك سعدون الذنيبات

9. قطاع الشباب عدي عبدالوهاب الحمايدة

10. ممثل عن المجتمع المحلي رياض يوسف زريقات

11. ممثل عن القطاع النسائي خلود سلامة العمارين

مجلس محافظة الطفيلة

1. الاتحاد العام للمزارعين عرفات عقلة المرايات

2. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع الطفيلة علي هاشم ممدوح العوران

3. غرفة تجارة الطفيلة عودةالله القطيطات

4. نقابة المهندسين / فرع الطفيلة صهيب يحيى الحوران

5. مؤسسة اعمار الطفيلة مصطفى العوران

6. تجمع لجان المرأة كوثر علي زعل الشباطات

7. اتحاد الجمعيات الخيرية محمد سالم شقيان القرارعة

8. نقابة المحاميين فرع الطفيلة رئيس الفرعية

9. اصحاب الهمم شادن سميح العوران

10. قطاع الشباب عمر جميل علي المزايدة

مجلس محافظة معان

1. الاتحاد العام للمزارعين جايز جزاع الجازي

2. نقابة الاطباء/ فرع معان الدكتور موسى محمد موسى الشلبي

3. نقابة المهندسين الزراعين/ فرع معان مصطفى محمد سالم القرالة

4. غرفة تجارة معان خالد قاسم كريشان

5. نقابة المهندسين / فرع معان محمد عصام محمد قباعة

6. مؤسسة اعمار الشوبك عبدالرحمن خالد الطورة

7. تجمع لجان المرأة عايدة محمد عبدالجليل ال خطاب

8. اتحاد الجمعيات الخيرية احمد عبدالحميد كريشان

9. نقابة المحاميين رئيس الفرعية

10. قطاع الشباب فيصل طلال بركات المحاميد

11. اصحاب الهمم اسماء عاطف عليان

مجلس محافظة العقبة

1. الاتحاد العام للمزارعين/ ليث الزوايدة

2. نقابة الاطباء/ فرع العقبة الدكتور بسام محمد البواعنة

3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع العقبة خالد عبدالحميد وراد العضايلة

4. غرفة تجارة العقبة اسامة عبدالفتاح رفيق ابو طالب

5. نقابة المهندسين / فرع العقبة طه احمد طه ياسين

6. تجمع لجان المرأة نداء حمدي عيد الشويخ

7. اتحاد الجمعيات الخيرية عمر صالح محمود الكيال

8. نقابة المحاميين فارس الطراونة

9. قطاع الشباب فاتن عبدالله علي الغنميين

10. اصحاب الهمم موسى فتحي الدردساوي