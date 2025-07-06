وزير الأشغال يتفقد مشاريع حيوية في مادبا ويوجه بتسريع وتيرة العمل

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأحد، عددا من المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة في محافظة مادبا.

واطلع أبو السمن، في بداية جولته على الواقع المروري لتقاطع طريق ماعين الرئيسي (شارع ابن كثير) مع الطريق الرابط بين مستشفى النديم والطريق الملوكي (شارع الوطن العربي)، حيث وجه كوادر مديرية أشغال المحافظة بدراسة وتنفيذ الحلول المرورية اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق ومنع وقوع الحوادث في هذا التقاطع.

وتفقد الوزير مشروع توسعة الطريق الملوكي على امتداد 4 كيلومترات من إشارة الجامعة إلى مثلث الجامعة الأميركية، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق متابعة المطالب التي طرحت خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مادبا في آذار الماضي، حيث جرى إعداد التصاميم والمقاطع العرضية وإنجاز الأعمال المساحية اللازمة.

وينفذ هذا المشروع بشكل مباشر من قبل كوادر مديرية أشغال مادبا وبتمويل من الوزارة حيث جرى إنجاز أعمال القطع وتوريد مواد فرشيات التوبينغ وصب البيس لمسافة 2 كيلومتر، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية حوالي 50 بالمئة.

ونظرًا لحيوية هذا الطريق الذي يربط بين محافظات مادبا والكرك والطفيلة، وجه أبو السمن إلى ضرورة مضاعفة الجهود والإسراع في إنجاز الأعمال بالسرعة القصوى لاستكمال المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد.