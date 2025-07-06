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قطيع من الكلاب الضالة يهاجم الطفلة ريتال

6 يوليو 2025
قطيع من الكلاب الضالة يهاجم الطفلة ريتال

وطنا اليوم – هاجم يوم امس قطيع من الكلاب الضالة بالقرب من شارع النخيل خلف مستشفى الأمير فيصل في الرصيفة ، الطفلة ريتال ملحم ذات العشرة أعوام والتي كانت برفقة والدتها واخواتها.
واكدت والدة الطفلة بالعادة أن هذه المنطقة تعج بالناس والسيارات ولكن شاء القدر في هذه اللحظة خلو المنطقة منهم مما جعلهم هدفا سهلا لهذه الكلاب الضالة.
واضافت أن الكلاب هاجمت طفلتها وباق الاولاد وأنها لم تستطع فعل شيء لابعادهم عن طفلتها لكثرة عددها مبينة أنه في هذه اللحظة ارسل لها الله سيارة فيها السائق ترافقه والدته عندما شاهد هجوم الكلاب المسعورة على العائلة حيث قام بابعاد هذه الكلاب عن الاولاد وأنه قام بحمل العائلة إلى منزلهم وبعد ذلك إلى المستشفى القريب ، مستشفى الأمير فيصل.
وبينت الوالدة أن ابنتها ريتال تعرضت لجروح في الرأس حيث تم قطبها بستة غرز .
واكدت والدة الطفلة أن لحظات الخوف والرعب لن تنسى مطالبة البلديات بضرورة العمل على مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تؤرق حياة البشر.
وأشارت إلى أن هذا الكابوس هو شبه يومي يتعرض له الأفراد في كثير من المناطق نتيجة تكاثر هذه الكلاب الضالة مطالبة بتوفير الحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة المؤرقة والمؤلمة بنفس الوقت وأنه من الواجب مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


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