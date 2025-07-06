الفوسفات الأردنية تتسلّم شهادتي ISO في الجودة وأمن المعلومات

وطنا اليوم-عمّان – تسلّمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في مقرها بالعاصمة عمّان، شهادتي الاعتماد الدوليتين ISO/IEC 27001:2022 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، والتي حصلت عليها دائرة تكنولوجيا المعلومات، وISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، والتي نالها منجم الشيديه، والتي منحت من شركة TÜV AUSTRIA ، تقديرًا لجهود الشركة المتواصلة في تعزيز البنية الرقمية، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في حماية البيانات، وإدارة الجودة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفقًا لممارسات الحوكمة العالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد أن هذا الإنجاز يُجسد التزام “الفوسفات الأردنية” بالتميز المؤسسي وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية، ويعكس حرصها على حماية البيانات من التهديدات السيبرانية، وتعزيز أمن المعلومات واستمرارية الأعمال، بما يواكب التحولات الرقمية ويدعم الكفاءة التشغيلية والموثوقية على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن الشهادتين تمثلان محطة مهمة في مسيرة التطوير داخل الشركة، ونتيجة مباشرة لتكامل الجهود في مواقع العمل كافة، وخاصة في دائرة تكنولوجيا المعلومات ومنجم الشيديه، مؤكدًا أن الشركة تواصل الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة كوادرها، وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتماشى مع متطلبات الجودة العالمية والتنمية المستدامة.

من جهته، أعرب المدير العام لشركة TÜV AUSTRIA في الاردن السيد محمود مصطفى، خلال تسليمه شهادتي الاعتماد للمهندس عبدالوهاب الرواد، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، عن فخره بالتعاون المثمر بين الجانبين، مشيدًا بالتزام الشركة بأعلى معايير الجودة وأمن المعلومات، ومتطلعًا إلى المزيد من النجاحات والاعتمادات المستقبلية.

وحضر الفعالية المستشار التجاري في السفارة النمساوية في عمّان السيد هيرفيغ نوبير، ومدير إدارة المناجم والتعدين محمد أبو هزيم، ومدير منجم الشيديه المهندس محمود الجرادين، ومدير دائرة تكنولوجيا المعلومات المهندس أمجد عبيد.

ويُشار إلى أن شهادة ISO/IEC 27001 تُعد من أبرز المعايير الدولية في إدارة أمن المعلومات، حيث تُمنح للمؤسسات القادرة على تقييم المخاطر السيبرانية ومعالجتها بفعالية، بينما تُعد شهادة ISO 9001 المعيار العالمي الأهم في إدارة الجودة، وتعكس التزام المؤسسة بالتحسين المستمر والتميز التشغيلي، بما يعزز ثقة العملاء ويُرسخ مكانتها التنافسية.