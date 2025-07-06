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رئيس الوزراء: تثبيت الفلسطينيين على أرضهم أولوية قصوى

6 يوليو 2025
رئيس الوزراء: تثبيت الفلسطينيين على أرضهم أولوية قصوى

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي والوفد المرافق الذي يضم أعضاء في البرلمان العربي.
وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث لفت رئيس الوزراء إلى دور البرلمان العربي في بناء مواقف موحدة لحشد الدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع.
وتناول اللقاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أكد رئيس الوزراء أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليهم أولوية قصوى.
من جهته، أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم القضايا العربية والدفاع عن القضية الفلسطينية، وعبر مختلف المحافل الدولية، مثمنا جهود الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وحضر اللقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات


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