طلبة الأدبي: أسئلة الجغرافيا واضحة ومن صميم المنهاج

وطنا اليوم:سادت حالة من الارتياح العام أوساط طلبة شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” للمسار الأدبي، اليوم الأحد، عقب خروجهم من قاعات امتحان مادة الجغرافيا.

وأعرب طلبة وطالبات عن رضاهم عن طبيعة الأسئلة، مؤكدين أنها جاءت ضمن المتوقع وتراوحت ما بين السهلة والمتوسطة في مستواها.

وفي حديثهم من أمام عدد من مراكز الامتحانات، أجمع الطلبة على أن الأسئلة كانت واضحة ومباشرة ومن صميم المنهاج المقرر، وأن الوقت المخصص للامتحان كان كافياً للإجابة والمراجعة، مما بعث الطمأنينة في نفوسهم.

ويأتي هذا الارتياح في مادة الجغرافيا ليمنح طلبة المسار الأدبي دفعة معنوية إيجابية لاستكمال ما تبقى لهم من امتحانات