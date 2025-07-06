الى دولة الرئيس .. 16 سفرة خارجية وسيارات فارهة ومكافئات خيالية لمسؤول رقابي من الصف الاول

وطنا اليوم:مسؤول رقابي من الصف الاول ومؤتمن على المال العام الذي يعتبر احد حراسه او حاميه بموجب القانون والانظمة والتعليمات .. هذا المسؤول يتعاطى ابر هرمونات وبات ضخما متضخما اكبر من ساكن الدوار الرابع اي من دولة الرئيس فراتبه المحدد سقف ثلاثة الاف دينار وضعفهما من الحوافز والمكافئات التي لا يعلم عنها دولة الرئيس شيئاً ليس هذا فحسب بل ان عطوفته مثل السندباب يجوب البلاد طائرا لدرجة انه كسر القاعدة فقام خلال الفترة الماضية ب16 سفرة بعضها اوروبي غربي وشرقي واسيوي وخليجي واسكندنافي ومدن اخرى يتقاضى عن كل سفرة مياومات ما انزل الله بها من سلطان..

عطوفة الرئيس عفواً او دولة الرئيس يمتلك في مرأب مؤسسته 3 انواع من السيارات الفارهة الحديث بعضها كهربائي وبعضها دفع رباعي وبعضها رياضي ولكل واحدة منهما مهم وربما سائق ومرافق واشياء اخرى ،

اما عن المهمات فواحد لزيار الاهل او عند العزاء واخرى لتوصيل الابناء والثالثة لجولات التفتيش داخل عمان.

ويبقى السؤال الاهم هل يعلم دولة لرئيس عن حامي المال العام الذي يستثمر منصبه لغايات الاغراض الشخصية ؟؟