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شراكة أردنية – أمريكية لإصلاح إدارة مياه اليرموك وتأهيل محطات رئيسية بكلفة 43 مليون

6 يوليو 2025
شراكة أردنية – أمريكية لإصلاح إدارة مياه اليرموك وتأهيل محطات رئيسية بكلفة 43 مليون

وطنا اليوم:وقّعت وزارة المياه والري اتفاقية شراكة جديدة مع الحكومة الأمريكية بقيمة 39 مليون دولار، تهدف إلى إصلاح إدارة شركة مياه اليرموك وتحسين كفاءتها التشغيلية وخدماتها في محافظات الشمال (إربد، جرش، المفرق، عجلون)، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليل الفاقد الممول أمريكيا.
وتغطي الاتفاقية، الممتدة حتى نهاية 2029، تحسين الإدارة، رفع كفاءة التحصيل، تقليل الفاقد، إشراك المجتمع في التوعية، وتأهيل البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى التعاقد مع شركة خاصة لإدارة الشركة وتشغيل خدمات الفوترة والمراقبة والصيانة.
كما وقّعت شركة “مياهنا” اتفاقية مع مقاول محلي لتأهيل محطات ضخ الموجب والزرقاء ماعين والزارا ماعين بكلفة 4 ملايين دينار أردني، لخدمة أكثر من مليون مواطن في عمّان والزرقاء، عبر تركيب مضخات حديثة، أنظمة تحكم مؤتمتة، وربط المحطات بمركز SCADA في دابوق، مما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل الأعطال وكلفة الصيانة.
الوزير رائد أبو السعود أكد أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتعكس عمق الشراكة مع الجانب الأمريكي لدعم الأمن المائي الأردني واستدامة الخدمات للأجيال القادمة.


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