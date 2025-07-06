بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

قسم اللغة العربية بجامعة البترا أول قسم في الأردن ينال شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية لأربع سنوات

6 يوليو 2025
قسم اللغة العربية بجامعة البترا أول قسم في الأردن ينال شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية لأربع سنوات

وطنا اليوم:أصبح قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا أول قسم على مستوى الجامعات الأردنية ينال “شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية” لمدة أربع سنوات كاملة.
وصدر قرار الاعتماد عن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وشمل برنامجي القسم: البكالوريوس والماجستير.
وقال عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا، الأستاذ الدكتور محمود السلمان، إن هذا الاعتماد لبرنامجي القسم “يعكس جودة الأنظمة التعليمية المعتمدة في الجامعة، وتميز كوادرها الأكاديمية والإدارية”.
وأضاف السلمان أن الاعتماد يسهم في تحقيق الكفايات الأكاديمية والتدريبية لطلبة القسم، ويؤهلهم للانخراط بفعالية في سوق العمل.
وأشار رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة، الدكتور محمد قزاقزة، إلى أن الحصول على الاعتماد يعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات تعليمية متميزة.
وأكد قزاقزة أن هذا الإنجاز يبرهن على وجود كوادر أكاديمية ذات كفاءة عالية، تزوّد الطلبة بالمهارات اللغوية والمهنية اللازمة، للمساهمة في نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها جسرًا ثقافيًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:43

نقيب المهندسين يتفقد موقع انهيار عمارة في إربد

20:39

ضبط مصنع أجبان غير مرخص ومواقع تخزين حليب مجفف بظروف مخالفة

20:37

خلال أيام .. ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة

20:28

ترامب يتوعد روسيا بعقوبات قاسية.. بوتين لم يقدم شيئاً لوقف حرب أوكرانيا

20:20

رئيس هيئة الأركان المشتركة: عمليات تطوير منظومة أمن الحدود مستمرة

20:17

لا تقتلوا الثقة بسيف الشائعة .. مؤسسة الغذاء والدواء تستحق الإنصاف

19:52

الاحتلال يعلن استهداف مسؤول تخطيط حماس في لبنان

19:36

البلبيسي: لا علاقة للبطيخ والفواكه بالتسبب بأمراض معوية

19:27

السلطة تدعم أبو شباب وإسرائيل تكافئها بـ إمارة الخليل

19:25

تعيين الصرايرة مديراً للرقابة الداخلية في الإسكان والتطوير الحضري

19:21

سلامة : اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

19:07

السميرات يرعى لقاءً متخصصًا حول تعزيز ثقافة البيانات ودورها في التحول الرقمي

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان