قسم اللغة العربية بجامعة البترا أول قسم في الأردن ينال شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية لأربع سنوات

وطنا اليوم:أصبح قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا أول قسم على مستوى الجامعات الأردنية ينال “شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية” لمدة أربع سنوات كاملة.

وصدر قرار الاعتماد عن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وشمل برنامجي القسم: البكالوريوس والماجستير.

وقال عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا، الأستاذ الدكتور محمود السلمان، إن هذا الاعتماد لبرنامجي القسم “يعكس جودة الأنظمة التعليمية المعتمدة في الجامعة، وتميز كوادرها الأكاديمية والإدارية”.

وأضاف السلمان أن الاعتماد يسهم في تحقيق الكفايات الأكاديمية والتدريبية لطلبة القسم، ويؤهلهم للانخراط بفعالية في سوق العمل.

وأشار رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة، الدكتور محمد قزاقزة، إلى أن الحصول على الاعتماد يعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات تعليمية متميزة.

وأكد قزاقزة أن هذا الإنجاز يبرهن على وجود كوادر أكاديمية ذات كفاءة عالية، تزوّد الطلبة بالمهارات اللغوية والمهنية اللازمة، للمساهمة في نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها جسرًا ثقافيًا.