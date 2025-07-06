هيئة تنشيط السياحة تستقطب صُنّاع القرار في قطاع المؤتمرات الروسي للترويج للأردن كمقصد متميز لسياحة المؤتمرات والمعارض

وطنا اليوم: في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة متميزة على خريطة السياحة العالمية، أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن استضافة وفد روسي لكبرى الشركات والمؤسسات الروسية خلال الفترة من 27 حزيران وحتى 1 تموز 2025 يأتي ذلك بالشراكة مع الملكية الاردنية للطيران .

ويضم الوفد ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات الروسية التي تُعنى بتنظيم الفعاليات والبرامج في إطار سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض (MICE)، بالإضافة إلى دورهم المحوري كَعملاء رئيسيين يتعاملون في روسيا مع شركات السياحة المتخصصة بـMICE، والتي بدورها تتعاون مع مكاتب سياحية في الأردن لتنفيذ البرامج والخدمات.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعريف المسؤولين بتنوّع المنتج السياحي الأردني وإمكاناته في مجال سياحة المؤتمرات والفعاليات، تمهيداً لبناء علاقات عمل وشراكات استراتيجية تسهم في جذب مجموعات سياحية نوعية ذات طابع مؤسسي من السوق الروسي.

من جانبه، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للتوسُّع في الأسواق الجديدة والواعدة، قائلاً: “نستضيف هذا الوفد بهدف إطلاعهم عن قرب على التجربة السياحية الأردنية، وفتح آفاق التعاون مع القطاع السياحي المحلي لاستقطاب المزيد من الفعاليات والشركات من السوق الروسي للأردن.”

وشدد عربيات على أهمية التنسيق مع شركاء السياحة المحليين لضمان تقديم تجربة احترافية ومتكاملة للوفد، تعكس جودة ومستوى الخدمات السياحية في المملكة.

وفي هذا السياق، نوّه عربيات إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الملكية الأردنية كشريك استراتيجي لهيئة تنشيط السياحة، من خلال تسهيل حركة الطيران وتوفير رحلات مخصصة لدعم استقطاب الوفود والسياح من الأسواق المستهدفة، لا سيما السوق الروسي، بما يعزز الربط الجوي ويسهم في رفع أعداد الزوار.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة لتنشيط سياحة المؤتمرات والمعارض، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى جذب فئات جديدة من الزوار من خلال شراكات نوعية مع صناع القرار في الأسواق المستهدفة.