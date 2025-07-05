هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأول من العام 2025

التقرير يشير إلى نمو اشتراكات الجيل الخامس بنسبة 620% عن الربع الاول لعام 2024

وطنا اليوم – نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الأول من العام 2025 لقطاع الاتصالات.

وتشير المؤشرات إلى ارتفاع عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8.03 مليون اشتراك مقارنة بـ 7.79 مليون اشتراك للربع الأول من العام 2024 أي بنسبة نمو 3%، وارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت لتصل إلى (818.5) ألف اشتراك مقارنة بـ (799) ألف اشتراك للربع الأول من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت (2.5%)

خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة:

بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي (485) ألف اشتراك للربع الأول مقارنة بحوالي (494) ألف اشتراك للربع الأول من العام 2024 حيث بلغت نسبة الانخفاض (1.9%)، ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته (67%) من المجموع الكلي وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (9,8) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الأول مقارنة بــحوالي (9.7) مليون دقيقة اتصال للربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت (1%)، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (84%)، وما نسبته (16%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.

خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق:

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (8.03) مليون اشتراك مقارنة بحوالي (7.79( مليون اشتراك للربع الأول من العام 2024 بنسبة نمو (3%)، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 68% ) للدفع المسبق و(32%) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (83%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (17%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي (6.7) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3%)دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي (423) مليون رسالة نصية مقارنة بحوالي ( 233) مليون رسالة في الربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو (81.5%)، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 ما نسبته (68%) وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته (67% ) للربع الأول من العام 2024 وبنسبة انتشار (105%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي (675) مليون جيجا بايت في الربع الأول مقارنة مع حوالي (610) مليون جيجا بايت في الربع الأول لعام 2024، وبنسبة نمو بلغت (10.7%).

خدمات الانترنت الثابت عريض النطاق:

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي(818) ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه (799) الف اشتراك في الربع الأول من العام 2024 حيث بلغت نسبة النمو (2.5%)، وبنسبة انتشار بلغت (33.5%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الأول للعام 2025، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (17%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (8%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر (74%)مع نهاية الربع الأول، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه (607) ألف اشتراك خلال الربع الأول للعام 2025.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي (1.4) مليار جيجا بايت للربع الأول للعام 2025 مقارنة مع (1.2) مليار جيجا للربع الأول من العام 2024 وبلغت نسبة النمو (13%)، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (575) جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الأول من العام 2024 حوالي (521) جيجا وبنسبة نمو (10.4%).

فيما يخص اشتراكات الجيل الخامس المتنقل:

أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الأول للعام 2025 حيث بلغت ما مجموعه (225,996( اشتراك مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 والذي بلغ حوالي (112,900) اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي (100%)، وبنسبة نمو بلغت (620%) عن الربع الأول من عام 2024 والذي كان عدد الاشتراكات في حينه (31,334) اشتراك.

خدمات الخطوط المؤجرة:

هذا وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت (24.6) ألف اشتراك في نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع (21) ألف اشتراك في الربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو (17.1%).