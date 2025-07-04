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إطلاق الشعار الجديد .. والشرع يؤكد : سوريا لا تقبل التجزئة

8 دقائق ago
إطلاق الشعار الجديد .. والشرع يؤكد : سوريا لا تقبل التجزئة

وطنا اليوم:أطلقت الرئاسة السورية -مساء أمس الخميس- الشكل النهائي للهوية البصرية الجديدة للدولة (الشعار الجديد) ورافقت ذلك احتفالات أعلن خلالها الرئيس أحمد الشرع أن سوريا “لا تقبل التجزئة”.
وفي الهوية الجديدة للجمهورية العربية السورية، حل طائر العقاب الذهبي محل النسر، وأضيفت إليه 3 نجوم تعلوه، وهي تمثل تحرر الشعب، وفق ما أفاد بيان لوزارة الإعلام.
كما تنسدل من ذيل العقاب 5 ريشات تمثل المناطق الخمس في سوريا الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية والوسطى، محلّقا بـ 14 ريشة، كل واحدة منها تمثل محافظة و14 سنة من الثورة.

خطوات أخرى
ومن المقرر أن يُتبع إشهار الهوية البصرية بخطوات عملية، أبرزها استبدال الوثائق الشخصية، وعلى رأسها بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك جوازات السفر لاحقا، لتتوافق مع الشعار الجديد.
وفي كلمة له خلال حفل بالمناسبة في قصر الشعب بدمشق، قال الشرع إن الهوية البصرية الجديدة تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحّدة.
وأضاف أن احتفال اليوم عنوان لهوية سوريا وأبنائها بمرحلتها التاريخية الجديدة، هوية تستمد سماتها من هذا الطائر الجارح (العقاب الذهبي) وتنهل منه القوة والعزم والسرعة والاتقان والابتكار في الأداء.

“واقع متهالك”
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه “خلال الأشهر الماضية لم تقبل الدبلوماسية السورية بالواقع المتهالك الذي ورثناه، وكانت في حركة دؤوبة لاستعادة حضور سوريا الدولي”.
وأضاف “أردنا إعادة دمشق إلى مكانتها كبوابة للشرق، وتكللت جهودنا باستعادة سوريا مكانتها بين الدول، وتحولت عودتنا إلى الساحات الدولية من أمنية مؤجلة إلى حقيقة قائمة”.
وبالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية، شهدت المحافظات وساحات مركزية في دمشق فعاليات واحتفالات بالمناسبة تتركز في ساحتي الأمويين والجندي المجهول ومدينة المعارض في العاصمة، وساحة المعارض في ريف دمشق.


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