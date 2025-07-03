9.8 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الأول من العام 2025 لقطاع الاتصالات.

وبحسب التقرير بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة نحو 485 ألف اشتراك للربع الأول مقارنة بنحو 494 ألف اشتراك للربع الأول من العام 2024 حيث بلغت نسبة الانخفاض 1.9 بالمئة ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته 67 بالمئة من المجموع الكلي وما نسبته 33 بالمئة للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل نحو 9.8 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الأول مقارنة بنحو 9.7 مليون دقيقة اتصال للربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 1 بالمئة شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 84 بالمئة وما نسبته 16بالمئة من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 8.03 مليون اشتراك مقارنة بنحو 7.79 مليون اشتراك للربع الأول من العام 2024 بنسبة نمو 3 بالمئة، موزعة على اشتراكات بما نسبته 68 بالمئة للدفع المسبق و 32 بالمئة اشتراك للدفع اللاحق.

فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته 83 بالمئة واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته 17 بالمئة فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة نحو 6.7 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محليا و 3 بالمئة دوليا.

وبلغت الرسائل النصية المرسلة نحو 423 مليون رسالة نصية مقارنة بحوالي 233 مليون رسالة في الربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 81.5 بالمئة وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 ما نسبته 68 بالمئة وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته 67 بالمئة للربع الأول من العام 2024 وبنسبة انتشار 105 بالمئة وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق نحو 675 مليون جيجا بايت في الربع الأول مقارنة مع نحو 610 مليون جيجا بايت في الربع الأول لعام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10.7 بالمئة.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل نحو 818 ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه 799 ألف اشتراك في الربع الأول من العام 2024، حيث بلغت نسبة النمو 2.5 بالمئة وبنسبة انتشار بلغت 33.5 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر للربع الأول للعام 2025، وفي المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته 17 بالمئة في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL)، 8 بالمئة، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر 74 بالمئة مع نهاية الربع الأول، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه 607 ألف اشتراك خلال الربع الأول للعام 2025.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق نحو 1.4 مليار جيجا بايت للربع الأول للعام 2025 مقارنة مع 1.2 مليار جيجا للربع الأول من العام 2024، وبلغت نسبة النمو 13 بالمئة بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 575 جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الأول من العام 2024 نحو 521 جيجا وبنسبة نمو 10.4 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل بلغ في الربع الأول للعام 2025 ما مجموعه 225,996 اشتراكا.

وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت 24.6 ألف اشتراك في نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع 21 ألف اشتراك في الربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 17.1 بالمئة.