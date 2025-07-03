تفاصيل سادسة مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين منذ بداية 2025

وطنا اليوم:أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، تناولت نقاشا مفصلا عن إيران والشرق الأوسط.

وقال المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين، إن ترامب وبوتين أجريا نقاشا مفصلا عن إيران والمنطقة، وشدد بوتين على وجوب تسوية نزاعات الشرق الأوسط “دبلوماسيا”، بما في ذلك الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

كما قال إن “الجانب الروسي شدد على أهمية تسوية كافة القضايا الخلافية والنزاعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية حصرا”.

محادثة عملية ومحددة

ووصف أوشاكوف المحادثة بين بوتين وترامب بأنها كانت على نفس الموجة، وكانت عملية ومحددة.

وقال الكرملين إن الزعيمين لم يبحثا إمكانية عقد لقاء شخصي.

موسكو لن تتراجع

كذلك قال إن بوتين أبلغ ترامب، خلال مكالمة هاتفية، أن موسكو لن تتراجع عن أهدافها في أوكرانيا، لكنها لا تزال مهتمة بالتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع.

وأوضح أوشاكوف أن ترامب أثار خلال المحادثة الواسعة النطاق مسألة التوصل إلى نهاية سريعة للحرب، وفق ما نقلته “رويترز”.

كذلك، أشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات، لكنها لا تزال تركز على معالجة ما تسميها “الأسباب الجذرية” للنزاع، الذي دخل الآن عامه الرابع.

وفي وقت سابق اليوم، كشف بوتين خلال زيارة معرض، أنه سيجري مباحثات هاتفية مع ترامب. بدوره، أكد الرئيس الأميركي الأمر عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” وذكر توقيت الاتصال.

إنهاء نزاع أوكرانيا

يذكر أنه سبق أن أجرى الرئيسان مباحثات عبر الهاتف 5 مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير. ويسعى الرئيس الأميركي إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت.

وخلال محادثاتهما الأخيرة في 14 يونيو، أكد بوتين لنظيره استعداده لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، وفق فرانس برس. لكن أي موعد لهذه الجولة لم يتم إعلانه مع كييف مذاك.

كما تطرق بوتين وترامب أيضاً إلى الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي.