إنجاز 70% من متطلبات ترخيص وتشغيل مطار عمّان المدني

وطنا اليوم:ترأست وزيرة النقل وسام التهتموني، الخميس، اجتماعا ضم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو والمدير العام لشركة المطارات الأردنية محمد الجالودي، وعددا من المعنيين والمسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بترخيص وتشغيل مطار عمّان المدني.

واطلعت التهتموني خلال الاجتماع على تقرير مفصل بشأن آخر المنجزات والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة، حيث تم إنجاز ما نسبته 70% من المتطلبات، تمهيدا للبدء بتحضير وثائق العطاءات المتعلقة بتطوير المطار وتشغيله ضمن جدول زمني محدد لضمان إنجازه وفقا لأعلى المعايير.

وأكدت أن مشروع مطار عمّان المدني ذات أولوية خاصة باعتباره مشروعا حيويا يدعم قطاع النقل الجوي ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مشددة على أهمية مواصلة العمل لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لغايات ترخيص وتشغيل المطار بالشكل الأمثل.

وأضافت أن تطوير المطار يمثل خطوة مهمة لدعم حركة النقل الجوي الداخلي والخارجي وتحفيز الاستثمارات السياحية والاقتصادية، مؤكدة أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية كافة لضمان سير المشروع وفق الخطة المعتمدة.