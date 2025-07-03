تركيا تحاصر حرائق الغابات وإخلاء قرى وعشرات الفنادق في اليونان

وطنا اليوم:أججت الرياح القوية حرائق تركيا واليونان. وقال محافظ إزمير غرب تركيا، اليوم الخميس، سليمان ألبان، إن “الرياح دفعت ألسنة اللهب نحو منطقتي تشيشمي وألاتشاتي المطلتين على بحر أيجه”. وبناء عليه، أخلت السلطات ثلاث قرى في إجراء احترازي، وأغلقت مؤقتاً جزءاً من طريق سريع يتجه إلى الجنوب، بعدما اندلعت النيران على جانبيه.

وواصلت أجهزة الطوارئ مكافحة الحرائق طوال الليل، وحاولت منظمة حماية الحيوان “هايتاب” الإمساك بحيوانات مصابة للاعتناء بها. وقال ألبان إن “الحريق اندلع ليل الأربعاء في مدينة إلدير الساحلية بسبب خلل في خط الكهرباء، وبسبب الرياح القوية والجفاف الشديد انتشرت النيران بسرعة. وأسفرت الحرائق في إزمير عن دمار كبير أخيراً، فيما اندلعت مئات الحرائق في أنحاء البلاد أخمد معظمها”.

والاثنين الماضي، أعلنت السلطات التركية اندلاع 150 حريقاً. وذكر سكان محليون أنهم لم يتوقعوا انتشار الحريق بهذه السرعة، مؤكدين أن النيران دمرت منازلهم وأثرت على ماشيتهم، مع تساقط الرماد وتصاعد الدخان، وقد اضطروا للتدخل بأنفسهم عبر استخدام خراطيم المياه والدلاء لمكافحة النيران التي وصلت إلى حدائق منازلهم. وطمأنت السلطات المواطنين إلى عدم وجود مشاكل صحية بين السكان المتأثرين بالحرائق، مؤكداً أن التفاصيل بشأن مساحة المناطق المتضررة ستعلن بعد السيطرة الكاملة على النيران.

إخلاء قرى وعشرات الفنادق في اليونان

وفي اليونان، اندلع حريق غابات تصعب السيطرة عليه قرب بلدة ايرابيترا جنوب شرقي جزيرة كريت، ما دفع السلطات إلى إخلاء عشرات من الفنادق ودور الضيافة وثلاث قرى. وقال جيورجوس تسامباكيس، المسؤول عن الدفاع المدني في المنطقة: “نقلنا نحو 1500 شخص إلى فنادق أخرى وصالة رياضة”. وامتد الحريق سريعاً بسبب الرياح القوية منذ ليل أمس الأربعاء، ما مثل تحدياً كبيراً لجهود السيطرة عليه. ووفقاً للسلطات أرسلت طائرة ومروحيات عند الفجر لاحتواء الحريق، وأيضاً رجال إطفاء إضافيين من مناطق عدة لتعزيز قوات مكافحة الحرائق المحلية، بهدف السيطرة على الحريق الذي توسع كثيراً.

وتعدّ اليونان التي تقع في جنوب شرق أوروبا على البحر الأبيض المتوسط عرضة بشكل خاص للحرائق صيفاً بفعل الرياح العاتية والجفاف والحرارة المرتفعة.