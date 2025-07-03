مقتل 4 وإصابة 14 إثر إطلاق نار في شيكاغو

وطنا اليوم:أفادت الشرطة الأميركية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين 3 منهم على الأقل في حالة حرجة.، إثر إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو.

وقع إطلاق النار في وقت متأخر من يوم الأربعاء ( بالتوقيت المحلي الاميركي) في حي ريفر نورث بشيكاغو.

وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أن اطلاق النار وقع خارج مطعم وصالة استضافا حفل إطلاق ألبوم لمغني راب، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأفادت الشرطة بأن شخصاً أطلق النار على حشد في الخارج، واختفت السيارة على الفور.

وأضافت الشرطة أنه لم يتم احتجاز أي شخص.

وصرح كريس كينج، المتحدث باسم مستشفى نورث وسترن ميديسن، بأن قسم الطوارئ يُقيّم عدد المصابين في إطلاق النار، ولم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى أو حالاتهم