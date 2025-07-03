أمانة عمان تطلق جائزة حبيب الزيودي للأدب للدورة الخامسة

وطنا اليوم:للسنة الخامسة على التوالي تطلق أمأنة عمّان الكبرى الدّورة الخامسة من (جائزة حبيب الزّيودي للأدب) للعام 2025 ، تخليدا لذكرى الشاعر الاردني الكبير وتشجيعا للادب والشعر.

وتتناول الجائزة، التي تشرف عليها دائرة المرافق والبرامج الثقافية بامانة عمان وفتح باب التقديم لها، خمسة حقول هي: الدّواوين الشعرية، قصائد الشّعر الفصيح، قصائد الشّعر النّبطيّ، قصيدة العرب المقيمين في الأردن، وحقل القصة القصيرة، وتنتهي فترة التقديم للجائزة في 31 تموز الجاري.

وحددت لجنة الجائزة عدة شروط للمشاركة بكل حقل من الجائزة، ففي حقل الدواوين الشعرية، تفوز بهذه الجائزة ثلاثة دواوين شعريّة، على ان يكون التقدم بديوان واحد للمشارك، وقيمة كل جائزة (1000) دينار، ويشترط أن يكون المشارك أردنيّ الجنسيّة، وأن يكون الديوان صادرًا خلال الأعوام الثلاثة 2022-2023-2024، وأن يكون منشورًا، وليس مخطوطاً، وحاصلاً على رقم إيداع لدى المكتبة الوطنية أو أي جهة معتمدة، كما اشترطت الجائزة أن يكون الديوان صادرًا باللغة العربية الفصيحة، وألّا يكون فاز بأي جائزة اخرى.

وفي حقل القصيدة الفصحى، تفوز ثلاث قصائد فصيحة بثلاثة مراكز قيمة كل منها (1000) دينار للمركز الأول و(750) دينارا للمركز الثاني، و(500)دينار للمركز الثالث، وتشترط أن يكون المشارك أردني الجنسية، لم يتجاوز الأربعين عاماً، وأن تكون المشاركة بقصيدة واحدة فقط، وتكون مكتوبة باللغة العربيّة الفصحى، وألا تكون فازت بمسابقة أخرى.

وفي حقل القصيدة النبطية، تفوز بها ثلاث قصائد نبطيّة بثلاثة مراكز قيمة كل منها (1000) دينار للمركز الأول، و(750)دينارا للثاني، و(500) دينار للثالث، واشترطت الجائزة أن يكون المشارك أردنيَّ الجنسية، والمشاركة بقصيدة واحدة فقط، وألاّ تكون فازت بمسابقة أخرى.

أمّا حقل قصيدة الشعراء العرب المقيمين في الأردن فيحصل عليها فائِزٌ واحد وقيمتها (1000) دينار، على ان يكون المشارك مواطِناً عربيّاً مقيماً في الأردن، والمشاركة بقصيدة واحدة فقط، وأن تكون مكتوبة باللغة العربيّة الفصحى، وألّا تكون فازت بمسابقة أخرى، وأن يقدّم المشارك صورة عن بطاقة الإقامة، أو ما يثبت أنه مقيم وليس زائرا.

وفي حقل القصة القصيرة تفوز ثلاث قصص بثلاثة مراكزِ قيمة كل منها (1000) دينار للمركزِ الأول، و(750) دينارا للثاني، و (500)دينار للثالث، وأن يكون المشارك أردني الجنسية، لم يتجاوز الأربعين عاماً، والمشاركة بقصة واحدة، مكتوبةً باللغة العربيّة الفصحى، وألّا تكون فازت بمسابقة أخرى، وألّا تكون منشورة سابقاً، وأن لا يقل عدد كلمات القصة عن (500) كلمة ولا يزيد عن (1200) كلمة.

وضمن الشروط العامة لمختلف الجوائز، اشترطت أن يتقدم المتسابق إلى فرع واحد فقط من فروع الجائزة، وأن يقبل النتاج الذي يشترك فيه أكثر من شخص واحد، ولا يجوز لمن سبق له الفوز بأيّ حقل من حقول جائزة حبيب الزّيودي التّقدّم إليها قبل مضي ثلاث سنوات،

ودعت دائرة البرامج والمرافق الثقافية بالامانة الراغبين بالمشاركة، الى تسليم الدائرة براس العين: صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر وما يعادلها لغير الأردنيين، والعمل المقدم للجائزة بست نسخ لكل فرع، ويُشتَرَط عدم وضع اسم المشارك على خمسة من النسخ المقدمة باستثناء النسخة الخاصة بالدائرة، كما يتمّ توقيع استمارة المشاركة والإقرار الخاص بالجائزة.

وحددت الدائرة ارقاما للاستفسار: الاتصال بالرقم الموحد لأمانة عمان (102) فرعي(4155-4151).. واتساب (0788801249) موبايل (0799150151).