وزارة التربية تبدأ باستقبال طلبات التعليم الإضافي إلكترونيا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي إلكترونيا وذلك خلال الفترة من 3 – 13 /7 /2024.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للتعليم الإضافي من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم.

تعليمات تقديم الطلب

وشددت الوزارة على أنه يُمنع مراجعة مبنى الوزارة لأي سبب كان، وأن المراجعة الشخصية تكون فقط في مديرية التربية والتعليم التابعة لمنطقة سكن المتقدم لاعتماد الطلب، من خلال تقديم المصدقة والهوية الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن مراجعة المتقدم لمبنى المديرية التي قدم إليها تُعد شرطا أساسيا لاعتماد الطلب والتقدم للامتحان، ويُشترط أن يُحضر معه الهوية الشخصية، والمصدقة الجامعية، وطلب التقديم مطبوعا.

وأكدت التعليمات ضرورة التأكد من أن خانة “سنة التقديم” في الطلب تساوي 2025 وليس أقل، بالإضافة إلى ظهور رقم تسلسلي بعد الحفظ، وليس صفرا، لضمان صلاحية الطلب للسنة الحالية.

وشددت الوزارة على أن التقديم يقتصر على التخصصات المدرجة في القائمة المنسدلة، وفي حال عدم ظهور التخصص يُطلب من المتقدم الخروج من النظام دون الحفظ، تحت طائلة المساءلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إدراج مباحث BTEC المستحدثة تحت تخصصات محددة لتغطية شواغر التعليم المهني والتقني إن وُجدت في بعض المدارس، وكذلك تم إدراج تخصصي علم النفس وعلم الاجتماع لتدريس مبحث علم النفس والاجتماع المستحدث، بالإضافة إلى إدراج تخصص الفلسفة لتدريس مبحث الفلسفة.

وأضافت التعليمات أن على من يحمل “دبلوم عالي لإعداد المعلمين” تفعيل الخانة الخاصة به إلكترونيا، وتقديم الشهادة شخصيا إلى شؤون الموظفين في المديرية المعنية.

وأكدت الوزارة أن المتقدم يتحمل مسؤولية دقة البيانات المقدمة، وأنه في حال ثبوت انتحال شخصية أو إدخال بيانات غير مطابقة للمؤهل العلمي، سيتم تحويله للقضاء.

وبيّنت التعليمات أن التخصصات المدرجة تُعد تعليمية شاملة، فمثلا، تخصصات الشريعة والفقه تندرج تحت “التربية الإسلامية”، وتخصص “هندسة الحاسوب” يتبع لتخصص “الحاسوب”.

وفيما يخص تخصصي الإرشاد التربوي والمكتبات، أشارت الوزارة إلى أنهما مخصصان للتقدم لشواغر المرشد التربوي أو أمين المكتبة في مدارس ومخيمات اللجوء السوري فقط، إذا توفرت الشواغر.

وبعد حفظ الطلب بنجاح، يُطلب من المتقدم طباعته ورقيا والاحتفاظ به، مع إمكانية تعديل البيانات خلال فترة التقديم فقط.

وفي حال كان المتقدم قد تقدم في السنة السابقة، يجب عليه الدخول إلى الشاشة لتفعيل طلبه للسنة الحالية، وإذا كان طلبه معتمدا سابقا، فلا يُسمح له بتعديل معلومات المؤهل العلمي، ولا حاجة لتقديم المصدقة الورقية مجددا للمديرية.

وأكدت التعليمات أنه سيتم إجراء امتحانات تنافسية وفق الأسس المعتمدة، وسيُعلن عن أسماء المتقدمين ومواعيد الامتحانات على الموقع الإلكتروني للوزارة، لذا يُطلب متابعة الموقع يوميا.

ويُعد الامتحان ساري المفعول لجميع السنوات منذ 2017 وحتى تاريخه، ويُمنع إعادة الامتحان لمن نجح فيه مسبقا.

ويسمح التقدم للواء واحد فقط ضمن المديرية المطلوبة، ويُعتمد اللواء الذي يسكن فيه المعلم كما هو مذكور في هوية الأحوال المدنية لغايات التنافس.

ويمكن للمعلم التقدم للواء مختلف عن مكان السكن المُثبت في الهوية، إذا رغب في ذلك، إلا أنه لن يتمتع بأولوية التعيين إلا بعد تعيين أبناء اللواء.

وأخيرا، أكدت الوزارة أن الأولوية في التعيين ستكون لحملة التخصص الجامعي المطابق للمبحث التدريسي، وفي حال عدم توفر متقدمين من التخصص المطلوب، سيتم اللجوء إلى تخصصات بديلة.