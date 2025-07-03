المياه: ضبط اعتداء في الحلابات وحفارات مخالفة في جرش والمفرق

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه بتالعون مع الجهات الأمنية المختصة بتاريخ 1 / 7 / 2025 اعتداء على هواية الخط الناقل/الحلابات قطر 600 بجانب الدفاع المدني والمتمثل بتعبئة مياه من قبل صاحب صهريج لا يحمل أرقام لوحات تعريفية.

وفي بيان للوزارة اليوم الخميس، فقد تم ضبط الصهريج والسائق المعتدي وتوقيفه لدى المركز الأمني صاحب الاختصاص لحين استكمال الإجراءات القانونيه بحقه.

وفي اطار الحملة المستمرة تم ضبط حفارة تربة في منطقة الرياشي / جرش قام صاحبها بالتعديل عليها لتقوم بحفر بئر مخالف، حيث تم التحرك مع مركز أمن شمال جرش برفقة وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة إلى الموقع ومصادرة الحفارة إلى مديرية المشاغل والصيانة.

وقالت إنه تعثر ردم البئر لوجود عائق على مدخله وسيتم ردمه خلال الأسبوع المقبل.

وفي منطقة الدفيانة /المفرق قامت الكوادر الفنية بضبط حفارة مخالفة تحفر بئر مخالف داخل مزرعة وتم اعداد الضبوطات الخاصة لاحالتها للقضاء