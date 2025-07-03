انفجارات واشتباكات.. قتلى وجرحى بمواجهات عنيفة في تعز اليمنية

وطنا اليوم:هزت 5 انفجارات عنيفة، فجر اليوم الخميس، الأحياء الشرقية من مدينة تعز جنوب غرب ، أدت لاندلاع النيران في محطة للمحروقات، تبعها اشتباكات عنيفة بين وميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية ، إن أسباب الحريق الذي اندلع في محطة للمشتقات النفطية والغاز، في منطقة “حوض الأشراف” شرقي مدينة ، لا تزال غير واضحة حتى اللحظة.

وذكرت مصادر أخرى أن ميليشيا الحوثي استهدفت منطقة “الحوض” بإحدى القذائف، ما أدى إلى وقوع انفجار في إحدى أكبر محطات الوقود بمحافظة تعز.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين جراء الانفجارات المتتالية، بالإضافة إلى تضرر منازل وممتلكات للمواطنين في الأحياء المجاورة لمحطة الوقود.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت لاحقاً بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي، في الجبهة الشرقية القريبة من موقع الانفجارات التي شهدتها المحطة.

وذكر موقع وزارة الدفاع “سبتمبر نت”، أن “جماعة الحوثي قصفت، فجر اليوم الخميس، بطائرات مسيرة محطة وقود شمال شرقي مدينة تعز”.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري، قوله إن “جماعة الحوثي استهدفت بطائرات مسيرة، خزانات الوقود التابعة لإحدى محطات الوقود في حوض الإشراف بمدينة تعز”.

وذكرت أن الحوثيين حاولوا التسلسل عقب الانفجارات إلى مواقع تمركز قوات الجيش اليمني في الجبهة الشرقية، مستغلة حالة الارتباك التي أحدثتها الانفجارات العنيفة، غير أن القوات الحكومية تصدت لها.