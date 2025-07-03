بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

واشنطن تدرس تسليح إسرائيل بـ قاذفات الشبح B-2 وقنابل GBU-57

دقيقة واحدة ago
واشنطن تدرس تسليح إسرائيل بـ قاذفات الشبح B-2 وقنابل GBU-57

وطنا اليوم:كشفت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس السماح لإسرائيل بالحصول على “قاذفات الشبح” وقنابل قادرة على اختراق المخابئ والتحصينات.
وأوضح المصدر للقناة الإسرائيلية أنه وفقا لمشروع قانون جديد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي صدر في الكونغرس، الأربعاء، فإن إسرائيل قد تحصل في المستقبل على قاذفات الشبح B-2 وقنابل GBU-57 المخترقة للتحصينات.

خطوة غير مسبوقة
وكشف المصدر أن هذا التطور يعد “خطوة غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن “هذه أسلحة متطورة لم تُنقل قط إلى دولة أجنبية”.
ووفقا لمقدمي مشروع القانون، فإن هذه الخطوة تهدف إلى “ضمان عدم تحول إيران إلى قوة نووية”.
ويقود مشروع القانون النائبان مايك لولر (جمهوري)، وجوش غوتهايمر (ديمقراطي)، اللذان أكدا أن “إسرائيل هي أقرب حليف عسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأنها يجب أن تكون مستعدة للتصرف باستقلالية في حال تجاوزت إيران الخطوط الحمراء مجددا”.
وينص مقترحهما على أنه “لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية”.

تفويض ترامب
وجاء في مشروع القانون: “يُفوَّض الرئيس دونالد ترامب بتزويد إسرائيل بأي معدات أو دعم أو تدريب أو موارد ضرورية للحفاظ على وضع إيران كدولة غير نووية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة التي كانت حتى الآن مخصصة للاستخدام الأميركي فقط”. وتشمل القائمة القاذفة الشبحية “بي-2 سبيريت”، القادرة على تجاوز أنظمة الدفاع المتقدمة، وقنبلة “جي بي يو-57” التي تزن 14 طنا، والمُصممة لاختراق المخابئ المحصنة تحت الأرض.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:22

ولي العهد عن أول مشروع قمر صناعي: إنجاز أردني بأيدي شبابنا المبدع والريادي

09:13

ترامب يدعو رئيس مجلس الاحتياطي إلى الاستقالة فورا

09:10

ضربات روسية أوكرانية متبادلة تخلف قتلى وجرحى

09:05

الطيران المدني : عودة حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء إلى طبيعتها

06:49

انضمام الدكتور ابراهيم صبيح استشاري جراحة الدماغ والأعصاب وفريقه الطبي الي كادر مستشفى الرشيد

20:51

تخصصات مهنيه في الجامعات

20:49

الجناح العسكري في جامعة مؤتة: ركيزة وطنية لا يجوز المساس بها

20:47

بلدية اربد تتراجع عن قرار الغاء تسمية ميدان الدلقموني

20:38

الأردن في أسيزي – فجر المسيحية يضيء إيطاليا!

20:36

لا يحتاج الدكتور مهيدات شهادة من أحد

20:31

تغيّر المناخ يضرب أوروبا: 4 ضحايا في إسبانيا وفرنسا

20:23

مكانان فقط آمنان في العالم إذا اندلعت حرب نووية.. ما هما؟

وفيات
وفيات الأربعاء 2-7-2025وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025