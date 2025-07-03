انضمام الدكتور ابراهيم صبيح استشاري جراحة الدماغ والأعصاب وفريقه الطبي الي كادر مستشفى الرشيد
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وطنا اليوم – اعربت ادارة مستشفى الرشيد ــ Rasheed Hospital Center ـــ عن فخرها واعتزازها بإنضمام الاستاذ الدكتور “ابراهيم صبيح”استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الي كادر عيادات مستشفى الرشيد , برفقة فريقه الطبي.
الدكتورة أسيل صبيح
الدكتور لؤي حلالشة
الدكتور أحمد جميل
الدكتور أحمد حيمور
ويمثل انضمام الدكتور صبيح اضافة نوعية كبيرة لقسم جراحة الدماغ والأعصاب يالمستشفى , بخبرته الواسعة وكفاءته العلمية في اجراء أدق العمليات الجراحية.
وأعلنت ادارة المستشفى عن اعتزازها بانضمام قامة طبية مرموقة الي المستشفى وأعربت أنها تسعى معه لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 3 ــ7 ــ 2025
يذكر أن : الأستاذ الدكتور ابراهيم صبيح هو استشاري جراحة الدماغ والعمود الفقري والأعصاب تخصص حراجة أورام الدماغ وقاع الجمجمة وأورام النخاع الشوكي , ونائب رئيس الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب (سابقاً) ورئيس الجمعية الاردنية والعربية لجراحة الأعصاب (سابقاً).