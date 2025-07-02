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حفل تكريم الطلبة الأوائل بكلية الأعمال في عمان الأهلية

45 ثانية ago
حفل تكريم الطلبة الأوائل بكلية الأعمال في عمان الأهلية

وطنا اليوم:برعاية عميد كلية الأعمال بجامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور فايز حداد، وبحضور نواب العميد ورؤساء الأقسام الأكاديمية، أقامت كلية الأعمال في الجامعة حفلاً تكريمياً للطلبة الأوائل في مختلف تخصصات الكلية، وهي: تكنولوجيا الأعمال، التسويق الإلكتروني والتواصل الرقمي، إدارة الأعمال، والمحاسبة والتكنولوجيا المالية.
وخلال الحفل، أعرب الأستاذ الدكتور فايز حداد عن فخره واعتزازه بتميز الطلبة، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس التزامهم الأكاديمي وجهودهم المتواصلة، كما يشكل دافعًا لمزيد من التميز في مسيرتهم الجامعية والمهنية.
وقد جرى خلال الحفل توزيع شهادات التقديرعلى الطلبة المتفوقين، تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية وتشجيعاً لهم على الاستمرار في التفوق والتميز.


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