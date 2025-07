التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بورشة عمل حول نبات السمح

وطنا اليوم:شاركت عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة عمان الاهلية الدكتورة رشا الطراونة، والمهندسة تسنيم علي، قبل أيام في ورشة العمل العلمية المتخصصة بعنوان: “نبات السمح : واقع وتطلعات نحو تنمية مستدامة” بدعوة من الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ممثلًا بالقائم بأعمال مدير الصندوق الدكتورعمرغرايبة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وشهدت الورشة حضورًا كريمًا لصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، إلى جانب نخبة من أصحاب المعالي والقامات العلمية والجهات الوطنية المعنية.

وقد ألقت سموّها كلمة ملهمة أكدت فيها أهمية إعادة الاعتبار لنبات السمح كأحد المكونات الغذائية الرئيسية في المائدة الأردنية، وشجعت على أن يكون السمح حاضرًا على كل طاولة أردنية خلال السنوات الثلاث القادمة، لما له من قيمة غذائية عالية، وأهمية اقتصادية وبيئية مستدامة.

كما أُلقيت عدة كلمات في الورشة منها : كلمة القائم بأعمال مديرعام الصندوق ، وكلمة ممثل منظمة الزراعة والاغذية للامم المتحدة (الفاو) مكتب الأردن وكلمة مدير عام الحديقة النباتية الملكية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية و المركز الوطني للبحث والتطوير.

ثم قام الحضور بجولة داخل البازار الذي تم افتتاحه بهذه المناسبة .

لتبدأ بعدها جلسات الورشة وفق التالي :

*** الجلسة الأولى ( نحو فهم وطني متكامل لنبات السمح ) رئيس الجلسة: معالي أ.د. محمود الدويري ، والمقرر: د. سميح ابو بكر، وقد تحدث فيها كلا من :

• أ.د. رضا الخوالدة :

Neglected and Underutilized Plants: Future Prospects

ثم وزارة الثقافة: ترشيح ملف نبات السمح على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو.

وم. ياسين عنانبة : دور الحديقة النباتية الملكية في الحفاظ على النباتات الأصيلة – نبات السمح .

ود. محمد الرفاعي : استزراع نبات السمح البري في الأردن.

* الجلسة الثانية (مساهمة البحث العلمي في مستقبل نبات السمح ) رئيس الجلسة: أ.د. محمد الوديان ، والمقرر: د. محمود ابو حسين ، وتحدث فيها كلا من :

• د. عبد حماد : القيمة الغذائية للسمح ودوره كمصدر غذائي محلي ومستدام.

• د محمود ابو حسين: طرق إكثار نبات السمح.

• د. عامر السليمان :

The exploitation of samh and the traditional water management

• أ.د. هانس كيبل :

The Past Use and Importance of samh. Lessons for Sustainable Potentials

وهدفت الورشة لتشجيع الأبحاث العلمية الزراعية التي تدرس خصائص هذه النباتات من حيث القيمة الغذائية والتكيّف المناخي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال الاستفادة من الموارد النباتية القادرة على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة وتقديم غذاء صحي وآمن.