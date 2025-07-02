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الموافقة على تسوية 858 قضية عالقة بين مكلفين والضريبة

17 ثانية ago
الموافقة على تسوية 858 قضية عالقة بين مكلفين والضريبة

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على تسوية 858 قضيَّة عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وبهدف دعم الاستثمار في المناطق السياحيَّة، وجذب السيَّاح وتهيئة الخدمات الملائمة لهم، قرَّر مجلس الوزراء تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ الطريق المؤدِّية إلى النُّزُل البيئي في محمية غابات اليرموك في لواء بني كنانة بمحافظة إربد من خلال وزارة الأشغال العامَّة والإسكان.
ويأتي القرار في إطار المتابعة لقرارات مجلس الوزراء في المحافظات والزيارات الميدانيَّة التفقديَّة لرئيس الوزراء إلى مختلف محافظات المملكة، وبهدف تعزيز جاذبيَّة المواقع السياحيَّة والتَّشجيع على التوسُّع في الاستثمار في المشاريع السياحيَّة البيئيَّة.


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