سقوط مروحية عسكرية في مطار مقديشو الدولي

وطنا اليوم:تحطمت مروحية عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال “ATMIS” قرب مطار آدم عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، وسمع دوي انفجار قوي في أنحاء العاصمة.

وقد تضاربت المعلومات الأولية عن جنسية المروحية، حيث قيل إنها أوغندية، لتتحدث معلومات أخرى عن أنها طائرة عسكرية أمريكية، بحسب وسائل إعلام صومالية.

ووفقا لمسؤولين كبار في الشرطة الصومالية، أسفر الحادث عن سقوط ضحايا، ما بين قتلى وجرحى، إلا أن العدد الدقيق للضحايا لم يؤكد بعد.