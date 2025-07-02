بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

سقوط مروحية عسكرية في مطار مقديشو الدولي

دقيقتان ago
On the morning of 29 September 2013, a UNAMID helicopter developed a technical fault while on a flight from Zalengei to Nertiti, in Central Darfur, soon after taking off. The pilot turned back to Zalengei helipad and during the emergency landing the aircraft crashed. All 19 passengers and 4 crew were immediate and safely evacuated off the helicopter. The aircraft was badly damaged. However, only three passengers suffered minor injuries and were swiftly taken to UNAMID's Level 1 hospital in Zalengei for treatment. Photo: UNAMID

وطنا اليوم:تحطمت مروحية عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال “ATMIS” قرب مطار آدم عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، وسمع دوي انفجار قوي في أنحاء العاصمة.
وقد تضاربت المعلومات الأولية عن جنسية المروحية، حيث قيل إنها أوغندية، لتتحدث معلومات أخرى عن أنها طائرة عسكرية أمريكية، بحسب وسائل إعلام صومالية.
ووفقا لمسؤولين كبار في الشرطة الصومالية، أسفر الحادث عن سقوط ضحايا، ما بين قتلى وجرحى، إلا أن العدد الدقيق للضحايا لم يؤكد بعد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:34

الصورة الجديدة للصراع مع إسرائيل

11:31

حادث سير مروع بين 10 مركبات في العاصمة عمان

11:30

انتهاء مهلة نقابة الصحفيين وإجراءات قانونية بحق منتحلي الصفة الإعلامية

11:28

العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا من الأردن

10:56

مطالب بخطة وطنية شاملة لمجابهة التغير المناخي‏ في الأردن

10:38

نقابة الأطباء الأردنيين تطلق حملة تبرع بالدم لدعم الاشقاء في غزة

10:31

تداعيات اقتصادية واجتماعية لسياسة استيراد السيارات الجديدة في الأردن

10:26

صورة مزيفة لزوجة ولي العهد السعودي تثير جدلاً واسعاً

10:17

الفوسفات… حين تلتقي المسؤولية بالانتماء

10:15

العبدلي يستضيف عروضًا مجانية لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم في البوليفارد

10:10

رئيس النيابة العامة يقرر حظر النشر في قضية التسمم الكحولي

09:59

عقاريون: عودة المغتربين تنعش سوق الشقق السكنية

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025