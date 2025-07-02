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حادث سير مروع بين 10 مركبات في العاصمة عمان

13 ثانية ago
حادث سير مروع بين 10 مركبات في العاصمة عمان

وطنا اليوم:وقع صباح الثلاثاء حادث سير بين 10 مركبات على الطريق الواصل ما بعد جسر الياسمين باتجاه جسر الأمير هاشم في العاصمة عمّان.
وقال مصدر أمني إن كوادر السير والدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع وتسيير الحركة المرورية.
وأضاف المصدر أنه لم تُسجّل حتى اللحظة أي وفيات، ولا تزال المعلومات المتعلقة بعدد الإصابات قيد التحقق.
وأكدت الجهات المعنية أن العمل جارٍ على إزالة آثار الحادث وتسهيل حركة المرور في المنطقة.


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