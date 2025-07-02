عقاريون: عودة المغتربين تنعش سوق الشقق السكنية

وطنا اليوم:أكد مستثمرون في قطاع الإسكان أن هناك بوادر تحسن في الطلب على الشقق السكنية مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج.

ولفتوا الى ان قطاع الاسكان يعتمد بشكل كبير على عودة المغتربين العاملين في الخارج في الطلب على الشقق السكنية موضحين ان عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية ستنشط القطاع

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي فقد انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آذار الماضي بنسبة 12%؛ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و26% مقارنة بشهر شباط السابق، ليبلغ 402 مليون دينار.

كما انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر آذار الماضي بنسبة 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، و27% مقارنة بشهر شباط السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و22% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و28% مقارنة بشهر شباط السابق.

وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان الداوود ان الطلب على الشقق السكنية بدء يشهد تحسن مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية

ولفت الداوود إلى أن الطلب على الشقق تراجع منذ بدء الحرب الايرانية الإسرائيلية. وبين الداوود ان قطاع الاسكان يعتمد بشكل كبير على المغتربين العاملين في الخارج في الطلب على الشقق السكنية في فصل الصيف.

واكد المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني ان الطلب على الشقق السكنية تراجع منذ بدء الحرب الايرانية الاسرائية.ولفت الكيلاني الى ان قطاع الاسكان يعتمد بشكل كبير على المغتربين العاملين في الخارج في الطلب على الشقق السكنية خلال فصل الصيف.