مقتل 4 في انقلاب حفّار بحري بخليج السويس

وطنا اليوم:أعلنت وزارة البترول المصرية مساء الثلاثاء انقلاب حفار بحري في خليج السويس شرقي البلاد، مما تسبب في مقتل 4 وفقدان آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت بلاغا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للحفار البحري “آدم مارين 12” بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس على بُعد نحو 300 كيلومتر جنوبي القناة السويس، وتُعد أحد أبرز مواقع إنتاج النفط في مصر.

وأفادت وزارة الصحة المصرية بوفاة 4 أشخاص وإصابة 22 جراء حادث الغرق بخليج السويس، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصادر تابعة لسلطات البحر الأحمر بأن 6 أشخاص لا يزالون مفقودين.

ولا يُتوقع أن يُسبب الحادث اضطرابات في الملاحة بالقناة.

وذكرت مصادر في قطاع البترول أن الحفار كان في طريقه إلى موقع جديد عندما انقلب في وقت سابق من المساء.

وكان الحفار يعمل في منطقة امتياز مملوكة لشركة أديس لخدمات الحفر البحري، حيث كان يحفر عدة آبار.

وأضافت الوزارة أن وزيري البترول والعمل توجها على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

وقالت الوزارة إنها تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة.