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الصحة: إغلاق ودمج 72 مركزاً صحياً بأخرى قريبة

دقيقة واحدة ago
الصحة: إغلاق ودمج 72 مركزاً صحياً بأخرى قريبة

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشيّاب، أنه تم إغلاق ودمج 72 مركزاً صحياً بمراكز أخرى قريبة.
وقال ، إن السبب وراء إغلاق ودمج هذه المراكز يأتي كونها قديمة مستأجرة ومتهالكة ولا تقدم الخدمة والرعاية الصحية المثلى.
وأضاف أنه ضمن استراتيجية وزارة الصحة العمل على دمج المراكز الصحية الفرعية والأولية المستأجرة والمتهالكة في المحافظات بأخرى مراكز صحية قريبة، لضمان توفير الخدمات الصحية كاملة.
وبين أن عملية توصيل العلاجات إلى المنازل باتت متوفرة اليوم عن طريق برنامج حكيم، حيث بإمكان المواطنين مراجعة المركز الصحي والدخول إلى نظام حكيم وإدخال علاجاته كافة، ليتسنى توصيلها لمنزله، في المقابل على المواطنين الذين يرغبون بتجديد علاجاتهم مراجعة أطباء الاختصاص في هذه المراكز وإجراء الفحوصات الطبية كاملة لإصدار قائمة جديدة بالعلاجات.


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