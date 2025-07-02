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الأربعاء: انخفاض قليل على الحرارة والأجواء صيفية معتدلة

30 دقيقة ago
الأربعاء: انخفاض قليل على الحرارة والأجواء صيفية معتدلة

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الاربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يكون الطقس يومي الخميس والجمعة، صيفيًا معتدلًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احياناخاصة في مناطق البادية.
اما السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،ويبقى الطقس صيفيًا اعتياديًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 1، وفي مناطق البادية 35 – 17، وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الأغوار الشمالية 39 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 26، وفي البحر الميت 40 – 24، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية


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