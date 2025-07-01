بروح ديمقراطية وثقة متبادلة.. المكتب السياسي يضع استقالاته تمهيدًا لإعادة التشكيل

وطنا اليوم – في خطوة تجسّد روح العمل الجماعي والديمقراطية الداخلية، وضع أعضاء المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني استقالاتهم لدى رئيس المجلس المركزي، تمهيدًا لإعادة تشكيل المكتب وفق تطلعات المرحلة المقبلة.

وأشاد رئيس المجلس المركزي، الدكتور يعقوب ناصر الدين، بأداء الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، مثمنًا التزامهم وروحهم الحزبية العالية خلال المرحلة الماضية.

كما كلّف الدكتور ناصر الدين المكتب الحالي بالاستمرار في مهامه إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة التشكيل.