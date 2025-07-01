الأمن العام: إخفاء لوحات الأرقام أو التلاعب بها فعل يثير الشبهات

وطنا اليوم:حذّرت مديرية الأمن العام من الإقدام على إخفاء لوحات أرقام المركبات أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال، كالكشط أو التحبير أو غيرها من الوسائل، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تُعدّ سلوكاً مثيراً للشبهات، وتترتب عليها تبعات قانونية صارمة.

وأكدت المديرية أهمية الحفاظ على سلامة اللوحات الأمامية والخلفية للمركبات، باعتبارها جزءاً أساسياً من هوية المركبة، وتسهم في حماية السائق ومستخدمي الطريق، كما تسهّل من عمل الجهات المعنية في ضبط المخالفات والتحقيق في القضايا المرورية والأمنية.

وشددت على أن من يعمد إلى إخفاء لوحات أرقام مركبته غالباً ما يكون لديه نية ارتكاب فعل مخالف للقانون، وقد يكون هذا الفعل خطيراً، مما يستدعي التعامل الحازم مع مثل هذه السلوكيات.

وبيّنت المديرية أن الإدارات المرورية والجنائية تمتلك قدرات فنية متطورة تمكّنها من كشف هوية المركبة ومتابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وهو ما أسهم في ضبط عدد من مرتكبي هذه المخالفة، والمتابعة الحثيثة حتى إلقاء القبض عليهم.

وأشارت إلى أن قانون السير المعدل ينص على أن التلاعب بلوحات أرقام المركبة يُعد مخالفة جسيمة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية لا تقل عن 250 ديناراً ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً