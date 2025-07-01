المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني يضع استقالاته تمهيدا لإعادة التشكيل

وطنا اليوم:وضع أعضاء المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني استقالاتهم لدى رئيس المجلس المركزي، تمهيدًا لإعادة تشكيل المكتب وفق تطلعات المرحلة المقبلة.

وأشاد رئيس المجلس المركزي، يعقوب ناصر الدين، بأداء الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، مثمنًا التزامهم وروحهم الحزبية العالية خلال المرحلة الماضية.

كما كلّف ناصر الدين المكتب الحالي بالاستمرار في مهامه إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة التشكيل.