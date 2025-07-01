السفير عبيدات خلفا للحمود مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة في نيويورك

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل عدد من السفراء الأردنيين اعتبارا من تاريخ اليوم الثلاثاء 1 تموز 2025، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.

ووفق ما أوردت الجريدة الرسمية، ينقل السفير محمود الحمود من البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة ومندوبا دائما في نيويورك إلى المركز اعتباراً من تاريخ 1 تموز 2025.

كما أوردت الجريدة نقل السفير وليد عبيدات، من المركز إلى البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة ومندوبا دائما في نيويورك اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.

وأوردت الجريدة نقل السفراء نصار الحباشنة من السفارة الأردنية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز، ونقل السفير ضيف الله الفايز من السفارة الأردنية في مملكة هولندا إلى المركز، ونقل السفير مهيب النمرات من السفارة الأردنية في مملكة النرويج إلى المركز، ونقل السفير سامر النبر من السفارة الأردنية في جمهورية سنغافورة إلى المركز، اعتبارا من 1 آب 2025.