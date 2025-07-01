قافلة النزاهة تزور هيئة تنشيط السياحة ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني

وطنا اليوم:استقبلت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، وفد قافلة النزاهة ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة والشفافية المؤسسية.

ورحب مدير عام الهيئة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، بأعضاء الوفد المكوّن من ممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة – راصد، مؤكدًا التزام الهيئة بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرة الوطنية.

وأكد عربيات خلال اللقاء حرص الهيئة على ترسيخ معايير النزاهة والشفافية في جميع تعاملاتها، وتسهيل مهمة فريق المؤشر في تنفيذ الاستطلاع، مشيدًا بأهمية هذا الجهد في تعزيز البيئة المؤسسية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المشاركة في هذا المؤشر تعكس التزام الهيئة بالممارسات الفضلى في الحوكمة والشفافية، وتعزز من ثقة المواطنين والشركاء في القطاع السياحي بأداء المؤسسة.

واستعرض أعضاء فريق القافلة آلية عمل مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية، والتي تشمل استطلاعات رأي تُجرى بشكل وجاهي وإلكتروني، لقياس آراء الموظفين ومتلقي الخدمات، حيث تشكّل نتائجها 40% من التقييم النهائي للمؤسسات.

وأوضحوا أن المؤشر يهدف إلى تقديم قراءة موضوعية لواقع النزاهة في المؤسسات الحكومية، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات تنفذها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع مركز راصد ومنظمة “بلان إنترناشيونال”، وتشمل 119 جهة حكومية، بهدف تعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة وعادلة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.