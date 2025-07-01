بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

قافلة النزاهة تزور هيئة تنشيط السياحة ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني

1 يوليو 2025
قافلة النزاهة تزور هيئة تنشيط السياحة ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني

وطنا اليوم:استقبلت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، وفد قافلة النزاهة ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة والشفافية المؤسسية.

ورحب مدير عام الهيئة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، بأعضاء الوفد المكوّن من ممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة – راصد، مؤكدًا التزام الهيئة بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرة الوطنية.

وأكد عربيات خلال اللقاء حرص الهيئة على ترسيخ معايير النزاهة والشفافية في جميع تعاملاتها، وتسهيل مهمة فريق المؤشر في تنفيذ الاستطلاع، مشيدًا بأهمية هذا الجهد في تعزيز البيئة المؤسسية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المشاركة في هذا المؤشر تعكس التزام الهيئة بالممارسات الفضلى في الحوكمة والشفافية، وتعزز من ثقة المواطنين والشركاء في القطاع السياحي بأداء المؤسسة.

واستعرض أعضاء فريق القافلة آلية عمل مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية، والتي تشمل استطلاعات رأي تُجرى بشكل وجاهي وإلكتروني، لقياس آراء الموظفين ومتلقي الخدمات، حيث تشكّل نتائجها 40% من التقييم النهائي للمؤسسات.

وأوضحوا أن المؤشر يهدف إلى تقديم قراءة موضوعية لواقع النزاهة في المؤسسات الحكومية، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات تنفذها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع مركز راصد ومنظمة “بلان إنترناشيونال”، وتشمل 119 جهة حكومية، بهدف تعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة وعادلة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:41

هل تملك اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الإجابة على هذا السؤال؟!

09:40

إنجازات إعلامية أكثر منها ميدانية واقعية

09:39

وفد فرسان التغيير يلتقي السفير العضايلة في القاهرة

09:28

كابيتال بنك يوقع اتفاقية شراكة مع قوشان

09:27

بنك الإسكان يطلق منظومة جديدة من خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات

09:18

بسبب انخفاض المخزون.. أمريكا توقف شحنات أسلحة إلى أوكرانيا

09:14

الأربعاء: انخفاض قليل على الحرارة والأجواء صيفية معتدلة

09:08

ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة لمدة 60 يوما

05:50

ميسون الخصاونة أول سيدة برتبة متصرف في الداخلي

22:32

بروح ديمقراطية وثقة متبادلة.. المكتب السياسي يضع استقالاته تمهيدًا لإعادة التشكيل

20:41

الأمن العام: إخفاء لوحات الأرقام أو التلاعب بها فعل يثير الشبهات

20:35

موقع اكسيوس يكشف عن آفاق الاتفاق المحتمل في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025