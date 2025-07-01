لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان تزور البريد الأردني

وطنا اليوم:زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الثلاثاء شركة البريد الاردني حيث اطلعت على أهم إنجازات ومشاريع وعمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها الشركة في مختلف المجالات حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب.

واكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، وتمثل أحد أوجه السيادة في الدولة، إذ تلعب دورًا محوريًا كرافعة تنموية وإنتاجية وتقدم خدمات عصرية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتلبي تطلعات واحتياجات المواطن الأردني والقطاعات المختلفة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأضاف الداوود إن هذة الزيارة تعكس مدى الاهتمام الكبير بدور المؤسسات الوطنية ومنها البريد الأردني ودورها الحيوي والريادي في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة .

واستعرض الداوود أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية ومشروع مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع والنوافذ البريدية في المؤسسات الحكومية والجامعات بالإضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك التي تقدم العديد من البرامج التدريبية في مجالات التجارة الإلكترونية بمختلف أشكالها بما ينسجم مع رؤية سمو ولي العهد.

وأشاد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد بالتطور الكبير والإنجازات النوعية المختلفة التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الاخيرة وإسهاماته الواضحة في تطوير الخدمات وتنويعها بما يواكب التحول الرقمي استنادا لما تملكه الشركة من خبرات إدارية وتنظيمية وتشغيلية عالية وإمكانيات بشرية وفنية ومادية متطورة جعلت البريد الأردني نقطة وصل مع مختلف دول العالم مثمنا دور البريد الأردني بتوظيف العديد من الشباب ضمن برامجة ومبادرتة النوعية والتي كانت ذات أثر إيجابي على المجتمع الأردني مبديا استعداد اللجنة لتقديم كافة أشكال التعاون المشترك لإيجاد مشاريع خلاقة تساعد في الحد من ظاهرة البطالة بين الشباب.

وأطلعت اللجنة خلال زيارتها على متحف الطوابع البريدية بما يضم من طوابع ومقتنيات تاريخية تسلط الضوء على أهم الأحداث والمراحل والمناسبات الوطنية والثقافية والمعالم التاريخية والتي توثق تاريخ وحضارة وثقافة الدولة الاردنية وانجازاتها منذ عهد التأسيس ولغاية الآن مؤكدة على الدور الوطني للبريد الأردني في توثيق أبرز المحطات والأحداث والمناسبات التاريخية والثقافية وإبراز المنجزات المختلفة التي تعبر عن أصالة وعراقة وحضارة الأردن .

وحضر الزيارة من اللجنة الاعيان: فاضل الحمود، محاسن الجاغوب، مصطفى البزايعة، آسيا ياغي، محمد الوحش، نسيمة الفاخري.