صحة غزة: 116 شهيدًا و 463 إصابة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، الثلاثاء، عن وصول 116 شهيدًا بينهم 4 شهداء انتشال، و463 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 56,647 شهيدًا و134,105 إصابة منذ 7 /أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 /مارس 2025 حوالي 6,315شهيدًا و22,064 إصابة.

كما بلغ إجمالي الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات من قمة العيش 600 شهيد وأكثر من 4,278 إصابة منذ بدء عمل مراكز توزيع المساعدات.