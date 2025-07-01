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أورنج الأردن تدعم الابتكار الرقمي برعاية مؤتمر ICIT 2025 الدولي

1 يوليو 2025
أورنج الأردن تدعم الابتكار الرقمي برعاية مؤتمر ICIT 2025 الدولي

وطنا اليوم:جددت أورنج الأردن التزامها بقيادة المستقبل الرقمي من خلال تواجدها كراعٍ للاتصالات لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات الدولي الثاني عشر (ICIT 2025)، الذي نظمته جامعة الزيتونة الأردنية بالتعاون مع شركة الاتصالات البريطانية (BT)، ومركز الابتكار BTIIC، وجامعة أولستر البريطانية، وبرعاية تقنية من منظمة IEEE.
وجمع المؤتمر نخبة من الباحثين والخبراء العالميين لتبادل أحدث نتائج أبحاثهم ومناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، تقنيات الابتكار، هندسة البرمجيات، النمذجة الرياضية، وهندسة الحاسوب.
كما شاركت أورنج الأردن في جلسة نقاشية بعنوان “الذكاء الاصطناعي الكمي: إعادة تعريف الذكاء في العصر الصناعي”، والتي تناولت التطورات المستقبلية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة تأثيراته المتوقعة على مختلف القطاعات الحيوية.
وأكدت أورنج الأردن أن الاستثمار في تمكين الشباب رقمياً يشكّل ركيزة محورية في استراتيجيتها لبناء اقتصاد رقمي مستدام، مشددة على التزامها بدعم الجهود الوطنية لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للابتكار التكنولوجي. وتواصل الشركة تزويد الشباب بالمهارات الرقمية المتقدمة التي تؤهلهم للمنافسة على مستوى عالمي وقيادة مسيرة التحول الرقمي في المنطقة. وأوضحت الشركة أن رؤيتها تمتد إلى ما هو أبعد من خدمات الاتصالات التقليدية، لتشمل الإسهام في بناء مستقبل رقمي شامل يتيح لجميع فئات المجتمع الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة.
ومن الجدير بالذكر أن مركز أورنج الرقمي يقدّم مجموعة من المبادرات المصمّمة لتعزيز مهارات الشباب في مجالات التكنولوجيا والريادة، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ومساحات مجهّزة للابتكار، وفرص لدعم المشاريع الناشئة. كما تواصل أورنج تقديم منح دراسية للطلبة المتميزين وتنظيم مسابقات للابتكار التكنولوجي، بهدف تحفيز الإبداع وتمكين الشباب الأردني من تطوير مهاراتهم الرقمية، وكان أحدثها “هاكاثون رمضان” الذي وفّر منصة للشباب لاستكشاف قدراتهم والمنافسة في بيئة رقمية محفّزة.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo


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