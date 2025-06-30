بالصور .. مؤتمر صحفي في عمان الأهلية حول إنجازاتها في التصنيفات العالمية والإعتمادات والبحث العلمي والتعليم التقني

وطنا اليوم:قال رئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان” أن الجامعة قد حققت بتصنيفها ضمن الفئة (761–770) في تصنيف QS العالمي، المركز الاول على مستوى الجامعات الخاصة الاردنية ، والثالث على مستوى جميع الجامعات الاردنية بعد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف الدكتور حمدان خلال مؤتمرصحفي أمام وسائل الاعلام المحلية للحديث عن إنجازات الجامعة في التصنيفات العالمية الكيو.أس والتايمز وتطوير البرامج والبحث العلمي والتخصصات الاكاديمية فيها :

إن تصنيف جامعة عمان الأهلية في QS لا يُعد مجرد رقم، بل هو انعكاس لرؤية استراتيجية وجهود مستمرة نحو الجودة والريادة ، ويشكل هذا الإنجاز اعترافًا عالميًا بمكانة الجامعة، واستثمارًا في مستقبل طلبتها، ويعزز فرص الشراكات البحثية الدولية. فالجامعة تنظر إلى التصنيفات كأداة لتحسين الأداء، من خلال سياسات واضحة، وفرق عمل متخصصة، ومؤشرات أداء تُراجع دوريًا لتحقيق التحسّن المستدام، مع الحفاظ على التزامها الوطني والمجتمعي.

وبدأ رئيس الجامعة اللقاء برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون داعيا لسموه بموفورالصحة والعافية، كما رحب رئيس الجامعة بالإعلاميين والصحفيين الذين يعدون شركاء استراتيجيين في نشر فعاليات وتطورالجامعة على المستويين المحلي والإقليمي .

ثم قال : إن جامعة عمان الاهلية أول جامعة على مستوى الاردن حصلت على موافقة وزارة التعليم العالي من عام 1989 ، وباشرت الجامعة عام 1990 باستقبال الطلبة على مقاعدها حيث تُعتبر من الجامعات التي تعتمد على مأسسة العمل ضمن فريق عمل متكامل يعمل للارتقاء بمستوى الجامعة مقدما جزيل الشكر لدولة رئيس مجلس الأمناء السيد عبد الكريم الكباريتي لحرصه على تعميق رؤية الجامعة إضافة الى جهود وتوجيه ودعم نائب رئيس مجلس الأمناء / رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ونائبه السيد عمر الحوراني ولكافة أعضاء مجلس الامناء و أعضاء هيئة المديرين.

كما اكد حمدان شكره لأسرة جامعة عمان الاهلية من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية على التكاتف للإرتقاء بمستوى الجامعة إلى أعلى المستويات .

كما قدم حمدان شكره إلى لجنة متابعة التصنيفات المكوّنة من نائب الرئيس الاستاذ الدكتور أحمد حمدان “عميد كلية طب الأسنان ” والأستاذ الدكتور بشار الطراونة عميد كلية الهندسة وكلية التعليم التقني والدكتور إياد شعبان مساعد الرئيس لشؤون الإعتماد والجودة والتخطيط والاستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي عميد البحث العلمي والدكتور أحمد منصور مدير التصنيفات والإستدامة .. وقدم الشكر أيضا للمهندس احمد عمر الحوراني لمتابعته الحثيثة ولكافة الموظفين العاملين في التصنيف .

واكد رئيس الجامعة أن الهدف من الإنجاز ليس التصنيف فقط ، إنما ذلك له تبعات كثيرة في الدول العربية والأجنبية ، مشيرا إلى أن التركيز الان في الإبتعاث بجميع الجامعات يكون الى الجامعات المصنّفة فقط ، مقدما التهنئة إلى الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا في تقدّم تصنيفها . مبيّنا الى ان الفضل يعود الى مؤسسة التعليم العالي ومؤسسة الاعتماد لتركيزهم على الاعتماد المحلي.

وبين الرئيس ان هناك 3 تصنيفات دولية تضم تصنيف شنغهاي ويعتمد على الاختراعات وجوائز نوبل وهذا يتطلب وقت للحصول عليه، وتصنيف QS والتصنيف الثالث التايمز ، مشيرا إلى أن كل كليّة لها تصنيف أيضا ، لافتا الى أن كلية طب الاسنان بدأت بالتقدم للتصنيفات وسيتم العمل للحصول عليه قريبا.

كما اضاف ان الجامعة ارتقت بالبحث العلمي الى درجة كبيرة ،كما حصلنا على المركز الاول على مستوى الجامعات الخاصة محليا ً والمرتبة 16 بتصنيف الجامعات العربية بعدما كان ترتيبنا 43 وحسب تصنيف ويبومتركس تصدّرت جامعة عمان الاهلية محلياً وعلى المستوى العربي 41 .

واشار رئيس الجامعة ان الجامعة شهدت تطورا في مجال البحث العلمي خلال السنوات الثلاث السابقة سواء من حيث الابحاث المنشورة أو جودة المجلات العلمية مبينا ان الجامعة عملت على ايجاد حوافز للباحثين أعضاء هيئة التدريس بحيث تكون مكافئة بحث Q1 مقدارها 2500 دينار وكلما تدنى البحث تقل المكافئة وجاءت تشجيعا لإنجاز مزيد من الأبحاث التي ستساهم في رفعة وتطوّر الجامعة علميا ً مؤكداً أن هناك تزايد ملحوظ للأبحاث كل عام.

واضاف الرئيس أن تأسيس كلية التعليم التقني جاءت تماشياً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني من أجل التركيز على الجانب المهني والتقني كركيزة لتقليل نسب البطالة وإكساب الطالب مهارات عملية تساعده على الدخول بسوق العمل متسلحا بمهنة تساعده على ايجاد فرصة عمل .

وشدد السيد الرئيس على أن جميع الطلبة الخريجين ملزمين ببرنامج للتدريب الميداني كل حسب تخصصه حيث ان هناك لجنة يخضع لها الطالب لفحص مستواه إضافة الى التأكد من استخدام البرامج الذكية “الذكاء الاصطناعي ” ، مبينا ان الكلية تمنح درجة الدبلوم المتوسط ، وتمت الموافقة على استحداث تخصصات تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتخصص إدارة الضيافة (إدارة فنون الطهي ) وتخصص تطوير الالعاب وتخصص إدارة الاعمال (الادارة والتوريد والمشتريات ) وتخصص ممارسة الصحة والرعاية الاجتماعية (مساعد المهن الصحية) وتخصص الزراعة / انتاج المحصول .

كما بين حمدان ان الجامعة اعتمدت كمركز لتدريس برامج بيرسون بيتك الدولية من المملكة المتحدة وتمنح درجة الدبلوم المتوسط في تخصصات التصميم الداخلي وهندسة السيارات وهندسة البرمجيات والفيلم والتلفزيون.

و قال عميد كلية الهندسة وكلية التعليم التقني في الجامعة الدكتور بشار الطراونة ” ان الجامعة حصلت على اعتماد مؤسسة بيرسون لمنح شهادة الدبلوم المتوسط والمعترف بها باكثر من 70 دولة على مستوى العالم كما حصلت الجامعة على اعتماد بيرسون لعدد من البرامج وموافقة التعليم العالي حيث باشرنا مباشرة باستحداث مبنى لكلية التعليم التقني وعمل دراسة كاملة وتحديد الاحتياجات للكلية للبدء باستقبال الطلبة للعام الدراسي القادم الفصل الاول لافتا انه سيتم البدء العام القادم بخمسة برامج منها برنامج تكنولوجيا الاجهزة الطبية ب 96 ساعة معتمدة بثلاث سنوات وهو برنامج محلي حيث ان هناك برنامج واحد موجود بالخدمات الطبية الملكية والثاني سيكون بجامعة عمان الاهلية.

كما بين الطراونة ان البرامج الدولية ستكون البداية بأربعة برامج للدبلوم المتوسط في هندسة السيارات والتصميم الداخلي وهندسة البرمجيات والفيلم والتلفزيون ، مشيرا إلى انه تم وضع خطة كاملة للبرامج التي سيتم البدء بها حسب دراسة مستوفية لسوق العمل المحلي كما سيكون العام القادم برامج ضمن الخطة هي تخصص ادارة الضيافة (ادارة فنون الطهي ) وتخصص تطوير الالعاب وتخصص ادارة الاعمال (الادارة والتوريد والمشتريات ) وتخصص ممارسة الصحة والرعاية الاجتماعية (مساعد المهن الصحية) وتخصص الزراعة / انتاج المحصول بحيث ستكون جاهزة للعام الدراسي 2026 / 2027 .

مشيرا الى ان الكلية ستشكّل نقلة نوعية في التعليم العالي الأردني، حيث تضم مختبرات علمية تطبيقية متطورة، ومعدات تدريبية حديثة تحاكي بيئات العمل الواقعية، مما يوفّر للطلبة فرصًا تعليمية عملية ومهنية عالية الجودة. و تأهيل كوادر تقنية متخصصة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية، وتسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والإنتاجية والمهارات.

وقال الدكتور أحمد صامد أبو عرابي عميد البحث العلمي “ان هناك استراتيجية لايجاد أبحاث تعالج مشاكل على مستوى المجتمع والمشاكل الصناعية الموجودة على ارض الواقع، مشيرا إلى أن الجامعة وفّرت البنية التحتية الخاصة بالابحاث والمعدات والمختبرات والمراكز البحثية لمساعدتهم لعمل أبحاث بجودة عالية ، وقد شهدت الابحاث زيادة مضطردة كماً ونوعاً ، حيث كان عدد الابحاث على مستوى الجامعة منذ التأسيس بحدود 4549 نشرمنها في مجلات مصنفة ما نسبته 49 بالمئة وهو مؤشر واضح على رؤية الجامعة بالتوجه نحو النشر في مجلات ذات جودة علمية ومعترف بها عالميا ، وفي عام 2023 بلغ عدد الابحاث المنشورة 712 نشر منها ما نسبته 59.9 بالمئة وهذا يشير الى بداية قوة النشر في المجلات ذات التصنيف العالي..

كما بيّن أبو عرابي أن هناك مراجعة للاستراتيجية لتحسين النوعية من خلال عمل شراكات مع جامعات عالمية على المستوى البحثي حيث شهد العام 2024 ارتفاعاً في عدد الابحاث الى 1070 بحثا مع زيادة ملحوظة في النشر وصلت الى 60.1 بالمائة. مؤكداً أن هناك استراتيجة للتشبيك مع جامعات عالمية او محلية او عربية .

وقال الدكتور اياد شعبان مساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط : أن الجامعة قد بدأت رحلة التميز من خلال الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد الوطني وشهادات الجودة المحلية التي ترعاها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، مشيرًا إلى أن جميع كليات وبرامج الجامعة حاصلة على شهادات الجودة المحلية، مما يعكس التزام الجامعة الراسخ بالتحسين المستمر وتطبيق أفضل الممارسات الأكاديمية والإدارية.

واضاف : ان جامعة عمان الاهلية تعمل ضمن استراتيجة ومخطط واضح ذات رؤية عالمية وتُقدّم برامج اكاديمية محليا وعالميا ، مشيرا الى الجامعة لديها 15 كلية تضم 40 برنامج بكالوريوس و20 برنامج ماجستير ، مبينا ان الجامعة على المستوى المحلي بدأت بنظام الجودة 9001 ISO ويتم تجديدها كل ثلاث سنوات بشكل مستمر وشهادة ضمان الجودة على المستوى المؤسسي الصادر عن هيئة الاعتماد وضمان الجودة وكان اخر تجديد لهذه الشهادة عام 2024 ولدينا 65 بالمئة من برامجنا مسكّنة تسكينا كاملا ضمن الاطار الوطني للمؤهلات و35 بالمئة تسكين اولي وننتظر الانتهاء لتكون نسبة 95 بالمئة مسكّنا تسكينا كاملا ضمن الاطار الوطني للمؤهلات ، لافتا الى ان مايتحقق من إنجاز هو نتيجة لرؤية ادارة الجامعة ضمن عمل مدروس ومخطط له ومنظومة تواكب المستجدات والتطورات على الساحة التدريسية للارتقاء بمهارات الطلبة .

مشيرًا إلى أن جميع كليات وبرامج الجامعة حاصلة على شهادات الجودة المحلية، مما يعكس التزام الجامعة الراسخ بالتحسين المستمر وتطبيق أفضل الممارسات الأكاديمية والإدارية.

وأوضح أن الجامعة استطاعت تحقيق إنجازات نوعية على صعيد الاعتمادات الدولية، حيث حصلت العديد من الكليات والبرامج على الاعتمادات الأكاديمية الدولية المتخصصة مثل كلية الصيدلة والهندسة والتمريض وتقنية المعلومات، ما يعزز من قدرة خريجيها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

واختتم الدكتور أحمد منصور مدير مركز الاستدامة والتصنيفات العالمية ” ان التصنيفات ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة تطوير نعتمدها لتبني الممارسات المثلى وتحقيق التميّز المستدام، وهدفنا أن نكون بين الأفضل عالميًا، من خلال أداء مؤسسي يشمل البحث والتعليم وخدمة المجتمع.

لافتا الى جامعة عمان الأهلية تميّزت بحضورها المتقدم في جميع التصنيفات العالمية والإقليمية، مما يعكس موثوقيتها وتكامل جهود جميع الشركاء من طلبة وكوادر أكاديمية وإدارية، وهذا الأداء المتكامل دفع العديد من المؤسسات الدولية المرموقة إلى دعوة الجامعة لمشاركة تجربتها كنموذج يُحتذى به في مجال التميّز.

مضيفا : أننا لا نكتفي بالتفاعل مع الواقع، بل نعمل على استشراف المستقبل وقيادة التغيير في التعليم العالي، وندرك أن أحد التحديات الكبرى هو إبراز التعليم الأردني عالميًا، وهو ما يتطلب تعاونًا فعّالًا بين الجامعات لتسويق الأردن كمركز تعليم إقليمي ودولي رائد.

ويُذكر بأن تصنيف QS العالمي لهذا العام شمل 16 جامعة أردنية، مقارنة بـ 10 جامعات فقط في العام الماضي، ما يعكس تطور الحضور الأردني في التصنيفات الدولية. وقد توزعت الجامعات المصنّفة إلى 7 جامعات حكومية و9 جامعات خاصة.

كما يذكر أن التصنيف شمل هذا العام 1500 جامعة من أكثر من 100 دولة حول العالم، استوفت جميعها شروط ومعايير الانضمام للتصنيف، ما يعكس حجم التنافسية والتميّز المؤسسي المطلوب للظهور في التصنيف العالمي.