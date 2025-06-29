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المستشفى الميداني الأردني نابلس/7 يباشر خدماته الطبية والعلاجية

20 ثانية ago
المستشفى الميداني الأردني نابلس/7 يباشر خدماته الطبية والعلاجية

وطنا اليوم:باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/7، اليوم الأحد، استقبال المراجعين لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك من أجل التخفيف من آثار المعاناة التي يعيشها الأهالي في الضفة الغربية.
وقال قائد قوة المستشفى:” إنه جرى اليوم البدء باستقبال المرضى والمراجعين، وذلك في إطار الرسالة الإنسانية والطبية التي تحملها الكوادر الطبية، مؤكداً أن المستشفى يعمل بكل ما لديه من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في مدينة نابلس.
واستقبل المستشفى خلال يومه الأول 670 حالة طبية تضمنت عمليات صغرى وأمراض مزمنة وفحوصات مخبرية وحالات طارئة باطنية، من خلال عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.
ويضم المستشفى عيادات طبية من مختلف التخصصات، عيادة اطفال، نسائية، عيون، أذنية، أسنان، طب عام، بالإضافة إلى غرفتي عمليات كبرى وصغرى وغرفتي عناية حثيثة ومختبراً للأشعة والتعقيم وصيدلية، بإشراف كادر طبي مؤهل يضم أطباء وممرضين بالإضافة إلى المهن الطبية المساندة.
وعبر الأهالي عن شكرهم للجهود التي تبذلها المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لمواقفه المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني مؤكدين أن هذه الجهود تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين


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