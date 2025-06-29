ارتفاع جديد لأسعار الليمون داخل المحلات التجارية

وطنا اليوم:شكا مواطنون أردنيون من الارتفاع الكبير في أسعار الليمون داخل المحلات التجارية، مؤكدين أن سعر الكيلوغرام الواحد وصل إلى 3.25 دينار، وهو ما اعتبروه “مبالغًا فيه” مقارنة بالأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطن.

وقال المواطنون إن ارتفاع أسعار الليمون يشكل عبئا كبيرا على كاهلهم، كونه يعد من السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت بشكل يومي.

وطالب المواطنون الجهات المعنية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدين أن هذا الارتفاع يُثقل كاهل الأسر ويزيد من الأعباء المعيشية اليومية.

واخترق سعر كلغم الليمون في محال الخضار والفواكه في السوق الأردني، اليوم الأحد، حاجز ال 3 دنانير.

وبحسب رصد للأسواق المحلية، تراوح سعر كلغم الليمون المستورد من المصري والافريقي بين 2.75 و 3.25 دنانير للكلغم الواحد.

وتواصل أسعار الليمون ارتفاعها منذ نحو شهرين، رغم الإجراءات التي أعلنت وزارة الزراعة اتخاذها، مثل فتح باب الاستيراد.

ولم تنخفض أسعار الليمون، طوال الفترة الماضية، عن حاجز الدينارين للكلغم