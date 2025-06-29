تباين آراء طلبة التوجيهي حول صعوبة ورقة الرياضيات الثانية

وطنا اليوم:نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، نماذج أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لمنهاج الرياضيات “الورقة الثانية” اليوم .

رصدت اليوم الأحد آراء متباينة بين طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بشأن طبيعة أسئلة الورقة الثانية من امتحان الرياضيات، وذلك عقب خروجهم من قاعات الامتحان.

وانقسم الطلبة إلى فريقين؛ حيث رأى عدد منهم أن الأسئلة تراوحت بين “المتوسطة والصعبة” وتطلبت وقتًا وتركيزًا كبيرين، في حين وصفها آخرون بأنها “متوسطة وتميل إلى السهولة”، معتبرين أنها كانت أكثر توازنًا ووضوحًا مقارنة بالورقة الأولى التي أثارت جدلًا واسعًا الأسبوع الماضي، وشكاوى من صعوبتها وتعقيدها.

وعبّر الطلبة الذين وجدوا الامتحان أسهل عن أملهم في أن تساهم نتيجته في تعويض أدائهم في الورقة الأولى، فيما يترقب الجميع نهج وزارة التربية والتعليم في التعامل مع الورقتين خلال عملية التصحيح، آملين أن تأخذ الوزارة الفروقات بعين الاعتبار.

وفي ختام جلسات امتحانات الأحد، نشرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي أوراق الأسئلة الخاصة بالمباحث التي تم التقدم لها، متمنية التوفيق لجميع الطلبة.

أسئلة الامتحان من هنا