انطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في جميع أنحاء المملكة

وطنا اليوم:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة الدكتور محمد الخلايلة عن انطلاق فعاليات المراكز الصيفية المجانية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث تحت شعار “يدًا بيد… من المخدرات.. نحمي أجيال الغد”، تزامنًا مع بدء العطلة الدراسية.

وأكد الخلايلة، في مؤتمر صحفي اليوم الاحد، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، ومساعد الأمين العام لشؤون المديريات مدير التعليم الشرعي الدكتور حاتم سحيمات، أن الهدف من المراكز الصيفية بناء جيل يحمل خلق القرآن الكريم في أفعاله وأقواله بعيدًا عن المخدرات وآفاتها لما تشكله هذه المراكز من حاضنة آمنة لحماية الشباب وربطهم بالقرآن الكريم الذي يحسّن جميع أخلاقهم ويُنمي تقوى الله عز وجل في قلوبهم.

وأشار إلى أن عدد المراكز لهذا العام بلغ 3 آلاف مركز موزعة على جميع المناطق في وطننا المبارك بزيادة بلغت 500 مركز عن العام الماضي، مضيفًا أن المراكز بدأت باستقبال الطلاب والطالبات من يوم أمس السبت وتستمر العملية التدريسية فيها حتى الـ 14 من آب القادم.

وبين الخلايلة، أن أيام تدريس الذكور في المراكز ستكون الأحد والثلاثاء والخميس وتدريس الإناث أيام السبت والاثنين والأربعاء، لافتًا إلى أن عملية التدريس ستكون في صحون المساجد ودور القرآن الكريم، داعيًا أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم لما تمثله من فرصة لتعلّم القرآن وحفظه وتلاوته.

وحددت الوزارة أماكن المراكز الصيفية المعتمدة في جميع محافظات المملكة وأسماء المشرفين والمشرفات على تدريس القرآن الكريم، عبر موقع الوزارة الإلكتروني (https://www.awqaf.gov.jo) وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.