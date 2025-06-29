تنويه مهم من السفارة الأردنية في قطر بخصوص التأشيرات

وطنا اليوم:أعلنت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في دولة قطر، أن السفير السعودي في الدوحة أبلغها بإمكانية مراجعة المواطنين الأردنيين لمركز إصدار التأشيرات دون الحاجة لحجز مواعيد مسبقة، وذلك اعتباراً من اليوم.

كما تم تفعيل نظام إصدار التأشيرات “أون لاين”، بحسب ما أكده السفير الأردني في قطر زيد مفلح اللوزي.